La llegada de Masad Altamimi a La Casa de los Famosos México despertó la curiosidad de miles de espectadores, quienes buscan conocer más sobre el influencer y empresario árabe que vive en México. Su edad, fortuna, vida amorosa, negocios y las controversias que ha enfrentado lo convirtieron rápidamente en uno de los participantes más comentados del reality.

Aquí te contamos quién es Masad Altamimi, cuántos años tiene, de dónde es, a qué se dedica, de dónde proviene su fortuna y cuáles son las polémicas que han marcado su vida pública.

¿Quién es Masad Altamimi?

Masad Altamimi es un influencer y empresario originario de Arabia Saudita que ganó popularidad en redes sociales por compartir, con un toque de humor, los choques culturales y las experiencias que ha vivido como extranjero en México.

También suele mostrar su estilo de vida lujoso, en el que presume ropa de diseñador, joyas, automóviles y viajes.

¿Cuántos años tiene y de dónde es Masad Altamimi?

Masad Altamimi tiene 36 años y es originario de Arabia Saudita.

¿Tiene pareja Masad Altamimi?

Actualmente, Masad Altamimi está soltero. El influencer reveló este detalle durante su ingreso a La Casa de los Famosos México.

"Obviamente estoy soltero. No puedo entrar a La Casa con pareja", comentó.

¿A qué se dedica y de dónde proviene la fortuna de Masad Altamimi?

Aunque se desconoce el monto exacto de su patrimonio, el propio influencer aseguró que no se considera millonario, sino una persona rica.

"Mucha gente me pregunta que si soy millonario. La gente se considera millonaria cuando tienes más de 10 millones de dólares en el banco; más abajo, eres rico. Yo soy rico", explicó durante una conversación con Wendy Guevara.

La mayor parte de su fortuna proviene de la exportación de aguacate. El empresario de 36 años comercializa este producto hacia mercados de Dubái y Arabia Saudita.

"El aguacate es mucho dinero. Aquí es muy barato, pero allá es la joya negra porque es muy caro, la gente aquí no entiende. Allá es algo exclusivo", explicó.

¿Por qué Masad Altamimi cambió el color de sus ojos?

Masad Altamimi reveló que se sometió a un procedimiento estético para cambiar el color de sus ojos.

Durante su presentación en el reality confesó a Wendy Guevara que tomó esa decisión debido a una inseguridad que surgió durante una relación sentimental anterior.

"Soy loco, te lo juro, soy loco que me cambié los ojos", confesó.

Y agregó:

"La razón por la que cambié mis ojos de color es por mi relación anterior. Perdí la confianza en mí mismo".

¿Qué controversias rodean a Masad Altamimi?

La vida pública de Masad Altamimi ha estado marcada por diversas polémicas.

En 2024, su expareja, la influencer Melissa Navarro, denunció públicamente haber sufrido violencia física y psicológica durante su relación con el empresario.

"Fueron meses en los que tuve una relación y no solamente recibí maltratos físicos, sino también psicológicos... Yo creí que el hecho de poner fin a mi relación terminaría con todo el odio que la gente emana hacia mí y hacia mi persona, pero sinceramente no fue así", declaró la creadora de contenido.

Masad Altamimi negó las acusaciones. Posteriormente, Melissa Navarro informó que obtuvo una orden de restricción en su contra tras presentar una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX).

A estas acusaciones se sumó la modelo y actriz mexicana Alejandra Tijerina, ex Miss Universo México, quien también fue pareja del influencer. La actriz solicitó medidas de protección por presunta violencia mediática y psicológica.

"No aceptaré que se continúe difundiendo información falsa o descalificaciones que afecten mi imagen. Mi silencio nunca ha sido sinónimo de aceptación, sino de madurez y de la decisión de seguir adelante", expresó mediante un comunicado publicado en Instagram .

Ahora, el periodista Gabo Cuevas, del programa Fórmula Espectacular, reveló que Masad Altamimi tendría una citación judicial programada para el 30 de julio relacionada con las denuncias presentadas por sus exparejas, según recoge infobae.

Esto podría afectar su estancia en el reality, que recién comenzó este domingo 26 de julio. Sin embargo, ni el influencer árabe ni la producción de La Casa de los Famosos México han informado si esta situación tendrá algún impacto en su permanencia dentro del reality.