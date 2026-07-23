Ferran Torres no sólo se convirtió en el héroe de España al marcar el gol que le dio el título del Mundial 2026 ante Argentina en el minuto 106. Ahora, el delantero también está dando de qué hablar por los rumores de un posible romance con la cantante Ana Mena, luego de las celebraciones en la Plaza de Cibeles.

Aquí te contamos qué ocurrió y por qué Ana Mena y Ferran Torres se han convertido en uno de los temas más comentados en España.

¿Qué pasó entre Ana Mena y Ferran Torres durante la celebración en Cibeles?

Cuando Ana Mena subió al escenario para cantar junto a Lola Índigo, llamó la atención que llevaba un jersey de la Selección Española con el número 7, el mismo que utiliza Ferran Torres.

Durante su actuación, varios usuarios en redes sociales aseguraron que el futbolista no dejaba de mirar a la cantante. Otros, en cambio, consideraron que simplemente disfrutaba del espectáculo.

"Como no la va a mirar si está cantando. Inventan romances", escribió un usuario en TikTok.

Otro comentó:

"Me voy a comprar la camiseta del 7 a ver si funciona".

Alguien más resaltó que los jersey que llevaban Ana Mena y Lola índigo únicamente hacían referencia al mes y al año en que se llevó a cabo el Mundial.

"Nadie se dio cuenta, que una llevaba el 7 y la otra el 26?? una el mes, julio y la otra el año 26".

#FerranTorres ♬ sonido original - Yahorasonsoles @yahorasonsoles 👀La 'química' entre la cantante Ana Mena y el futbolista Ferran Torres hace estallar los rumores. 📲 Contenido disponible al completo en atresplayer. >>> #YAhoraSonsoles , de lunes a viernes a las 17:00h en Antena 3 y al completo en atresplayer. 👉 WhatsApp del programa en la descripción del perfil. #AnaMena

¿Hubo coqueteo entre Ana Mena y Ferran Torres en la fiesta privada?

Las versiones sobre un posible acercamiento crecieron durante la fiesta privada posterior a la celebración del título.

El periodista deportivo Gerard Romero avivó los rumores al asegurar que hubo química entre ambos.

"Yo solo diré que hubo muy buena química".

Más tarde, la personalidad de televisión, cantante y activista Amor Romeira aseguró que ambos estuvieron tonteando durante gran parte de la noche, según declaraciones recogidas por la revista Hola.

"Confirmo que hubo roneo, tonteo... Estuvieron toda la noche juntos y con mucha conexión. Era como si estuvieran solos en una cita".

También aseguró que, aunque Ana Mena y Ferran Torres no se siguen en redes sociales, entre ellos sí hubo "match".

"Cariño, en la fiesta privada hubo match. Fin. No hay debate. Y mi información va a misa. 100% real y tal cual".

Más tarde, Romeira compartió en sus historias de Instagram una fotografía de la fiesta privada en la que ambos aparecen juntos y afirmó que incluso existen videos de la interacción entre los dos.

¿Ana Mena y Ferran Torres están solteros?

Tanto Ana Mena como Ferran Torres se encuentran solteros, por lo que un posible romance entre ambos no se puede descartar.

Cabe resaltar que el delantero de La Roja terminó recientemente su relación con la influencer Martina Alguiero, mientras que Ana Mena y el actor español Óscar Casas terminaron su relación de aproximadamente dos años de manera amistosa en junio de este año.