La recién casada Dua Lipa deslumbró desde su idílica luna de miel en Italia. La cantante sorprendió a sus seguidores al compartir una serie de imágenes en las que luce un diminuto bikini dorado, dejando ver su impresionante figura esbelta y la felicidad que atraviesa en esta nueva etapa junto al actor Callum Turner.

Tras celebrar a inicios de mes una espectacular boda en Sicilia, cuyo costo se estimó en alrededor de 1.5 millones de libras, la pareja ha optado por disfrutar de un viaje lleno de romance, lujo y momentos inolvidables. A través de sus redes sociales, Dua Lipa mostró postales de esta escapada, en las que su sonrisa lo dice todo: está completamente enamorada y disfrutando cada instante.

En una de las imágenes más comentadas, la intérprete de One Kiss posa con actitud segura y sensual ataviada en un bikini dorado, acompañado de un pañuelo negro que elevó su look con un toque sofisticado. Las fotos revelan también distintos escenarios de ensueño donde se han hospedado, desde elegantes suites hasta rincones con encanto mediterráneo.

Dua Lipa shares new photo dump from road trip in Italy. pic.twitter.com/TPKKcBTYG5 — Pop Crave (@PopCrave) June 26, 2026

Callum Turner no se quedó atrás y también capturó momentos espontáneos de su esposa. Entre ellos, una atrevida toma de Dua Lipa relajándose en una bañera de mármol y otra más divertida donde aparece saltando sobre la cama.

Durante el viaje, la cantante ha presumido una amplia selección de outfits, pasando de un brillante top negro de lentejuelas para una velada nocturna, a una delicada camisa azul de encaje en otra ocasión. También apostó por un conjunto más relajado con un bikini de estampado vichy, camisa a juego y shorts de mezclilla, perfecto para los días de sol.

DUA LIPA... I'M SPEECHLESS pic.twitter.com/g0uu1Sw6Q1 — icons in pop (@iconsinpop) June 26, 2026

La pareja comenzó su recorrido en la costa amalfitana, donde fueron vistos tomando el sol sobre una colchoneta inflable en un exclusivo club de playa. Posteriormente, se trasladaron a Roma, donde disfrutaron del ambiente turístico y visitaron la emblemática Fontana di Trevi.

En la capital italiana también vivieron momentos más tranquilos, como una cena íntima en la tradicional Trattoria da Danilo. El restaurante compartió con orgullo una fotografía junto a los recién casados, describiendo la velada como “inesperadamente mágica”.

Antes de este romántico viaje, Dua y Callum oficializaron su unión con una ceremonia civil en el Ayuntamiento de Marylebone, en Londres. Días después, viajaron a Palermo para celebrar una fastuosa fiesta de tres días en la histórica Villa Valguarnera, donde llevaron a cabo una ceremonia de bendición rodeados de familiares y amigos cercanos.

El enlace reunió a destacadas personalidades, incluyendo a Elton John, quien interpretó su clásico Your Song, así como a Charli XCX y Donatella Versace.