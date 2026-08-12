La actriz, cantante y empresaria Thalía sorprendió a sus seguidores con nuevas fotografías que publicó en Instagram, en las que presume su figura tonificada a sus casi 55 años.

La intérprete de “Amor a la mexicana” lució un bikini color cobre, un collar de diamantes y unas gafas de estilo futurista en las imágenes, que acompañó con un mensaje sobre su regreso al ejercicio.

“Coqueteando de nuevo con el gym, y me estoy dejando querer”, escribió la cantante.

Además de las fotografías, Thalía compartió un video en el que se pueden apreciar los músculos de sus brazos y hombros fruto de su regreso al gimnasio.

Su entrenador, Jorge Valverde, también reaccionó a la publicación y destacó la constancia de la cantante.

“Así es, nada te detiene”, escribió.

Thalía cumplirá 55 años el próximo 26 de agosto. La cantante probablemente celebrará esta importante fecha junto a su esposo, Tommy Mottola, y sus dos hijos.

Thalía recibe elogios por su figura y trabajo en el gimnasio

Las impresionantes fotografías dieron de qué hablar entre sus seguidores de Instagram, quienes destacaron el resultado de sus entrenamientos y aseguraron que la publicación los motivó a comenzar o retomar el ejercicio.

Entre los comentarios destacan:

“Se nota ese gym”.

“Sigues siendo la misma joven guapa, la reina de las novelas, las Marías, María Mercedes”.

“Oye, qué cuerpazooo, jaja. Te voy a copiar y voy a ir al gym. Estás preciosa”.

“Al natural y súper hermosa”.

“Mente sana en cuerpo sano”.

“Hermosa”.

La cantante de música infantil Tatiana también reaccionó a la publicación y elogió la figura de Thalía.

“Wow amiga, qué hombros, los 50 son los nuevos 30, querida”, escribió.

Thalía mantiene su actividad musical a sus casi 55 años

Además de su actividad en redes sociales, Thalía continúa con sus proyectos musicales. El pasado 17 de abril lanzó el álbum Todo suena mejor con cumbia, que cuenta con colaboraciones con diferentes artistas mexicanos.

Su canción “Yo me lo busqué”, realizada junto a Los Ángeles Azules, está nominada a Mejor Tema en Cumbia en los Premios Juventud 2026, que se celebrarán el próximo jueves 3 de septiembre en Andalucía, España.

Previamente, el 29 de abril, Thalía recibió el Icon Award en los Billboard Women in Music 2026, celebrados en Los Ángeles. El reconocimiento destacó sus más de 30 años de trayectoria y su influencia en la música latina a nivel internacional.