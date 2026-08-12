Si estás planeando ir al cine en las próximas semanas, Cinépolis tendrá una promoción especial durante cinco días de agosto, con boletos a $35 en salas y formatos participantes.

La promoción, conocida como Fiesta Cinépolis, estará vigente del 24 al 28 de agosto de 2026, de acuerdo con la información difundida por la cadena en sus redes sociales.

Aquí te contamos cuándo estará vigente la promoción, qué salas y formatos participan, cómo puedes comprar los boletos y qué películas llegarán a la cartelera durante esos días.

¿Cuándo serán los boletos a $35 en Cinépolis?

Los boletos de Cinépolis tendrán un precio de $35 durante los cinco días de la promoción, del lunes 24 al viernes 28 de agosto de 2026.

Se trata de la segunda ocasión en lo que va de 2026 donde la cadena lanza una promoción de boletos a menor precio.

Eso sí, ten en cuenta que no aplica con otras promociones o descuentos.

¿Qué salas y formatos participan en la promoción?

La promoción de boletos a $35 estará disponible en los siguientes formatos participantes:

Cinépolis Tradicional

Macro XE

Cinépolis Plus

Cinépolis Junior, solo butaca

¿La promoción de Cinépolis aplica en todo México?

La promoción de $35 por boleto estará disponible en toda la República Mexicana.

¿Cuánto costarán los boletos de IMAX y 4DX?

Las funciones en salas IMAX y 4DX tendrán un precio de $80 durante la promoción.

¿Cinépolis VIP participa en la promoción de $35?

No. Las salas Cinépolis VIP no participan en la promoción de boletos a $35.

¿Dónde se pueden comprar los boletos de $35?

El precio de $35 por boleto estará disponible mediante los diferentes canales de compra de Cinépolis:

Aplicación de Cinépolis

Sitio web

Kioscos

Taquillas

Recuerda que en las compras realizadas por medios electrónicos se aplica un cargo por servicio, por lo que el monto final podría ser superior al precio promocional del boleto.

¡El final del verano está por llegar! 🌞🕶️🏖️Y para festejar pondré los boletos a $35 pesos para que puedas ver más de una peli e invitar a más de un amigo al cine.



¡Guarda ya la fecha de #FiestaCinépolis! 📆 pic.twitter.com/BbDeSjHnWH — Cinépolis (@Cinepolis) August 10, 2026

¿Qué películas se estrenan en Cinépolis del 24 al 28 de agosto?

Durante la semana en que estará vigente la promoción también llegarán nuevas películas a la cartelera de Cinépolis.

Los estrenos previstos para el 27 de agosto son:

Coyote vs. Acme — 27 de agosto

Solo por una noche — 27 de agosto

La guerra de los últimos — 27 de agosto

Sagrado corazón — 27 de agosto

Además, Cinépolis tendrá el reestreno de Harry Potter y la piedra filosofal el 27 de agosto.