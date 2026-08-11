Tras una relación de casi 10 años, Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se casaron este 11 de agosto de 2026 en una ceremonia civil íntima en Cascais, Portugal. La pareja compartió en Instagram una fotografía de sus anillos y confirmó así su matrimonio.

De acuerdo con los reportes, la ceremonia contó con la presencia de sus cinco hijos, quienes forman parte de la familia que el futbolista portugués y la modelo han construido juntos.

Acá te contamos lo que se sabe de los hijos de este famoso matrimonio:

¿Cuántos hijos tiene Cristiano Ronaldo?

El futbolista del Al-Nassr tiene cinco hijos. Aunque, tres de ellos no son hijos biológicos de su ahora esposa Georgina Rodríguez.

Cristiano Jr., el hijo mayor de Cristiano Ronaldo

Cristiano Jr. es el primer hijo de Cristiano Ronaldo. Nació e 17 de junio de 2010 en Estados Unidos y actualmente tiene 16 años.

La identidad de su madre no ha sido revelada públicamente. Ronaldo ha dicho en distintas ocasiones que quiere mantener esa información en privado. Aunque ha asegurado que le contará los detalles sobre su concepción a su hijo cuando lo considere adecuado.

“Hay aspectos de la vida que son privados, y la gente debe respetar la privacidad. Cuando Cristiano crezca, siempre le diré la verdad porque se lo merece, porque es mi hijo. Pero no se la diré [solo] porque la gente quiera que lo haga”, dijo Ronaldo en ‘The Jonathan Ross Show’ en noviembre de 2015.

Lo que sí se sabe públicamente es que Cristiano Ronaldo tiene la custodia total de su hijo, a quien ha criado desde su nacimiento. Y desde que se juntó con Georgina Rodríguez, ella ha asumido un rol de madre para él.

Por otra parte, Cristiano Jr. ha seguido los pasos de su padre y juega en las categorías juveniles del Al-Nassr. Incluso ha jugado con las selecciones juveniles de Portugal.

Eva María y Mateo, los gemelos de Cristiano Ronaldo

Eva María y Mateo son los gemelos de Cristiano Ronaldo. Nacieron en junio de 2017 mediante gestación subrogada y actualmente tienen 9 años.

Ronaldo anunció su nacimiento a través de Instagram con un mensaje en el que expresó su felicidad por tener a los dos nuevos integrantes de su familia.

"Estoy tan feliz de poder tener en mis brazos a los dos nuevos amores de mi vida".

Para entonces, el futbolista ya había conocido a Georgina Rodríguez, con quien comenzó una relación alrededor de ese periodo.

Alana Martina, la primera hija de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez

Alana Martina nació en noviembre de 2017 y es la primera hija de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez.

El nombre Alana fue elegido por Cristiano Ronaldo, mientras que Martina fue escogido por Georgina Rodríguez, según contó ella anteriormente a la revista ‘¡Hola!’.

Actualmente, Alana tiene 8 años.

Bella Esmeralda, la hija menor de Cristiano Ronaldo

Bella Esmeralda es la hija menor de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez. Nació en abril de 2022.

Su nacimiento estuvo acompañado por un momento de profundo dolor para la pareja, ya que esperaban gemelos, pero el niño falleció durante el parto.

“Con profunda tristeza tenemos que anunciar que nuestro bebé varón ha fallecido. Es el dolor más grande que cualquier padre o madre puede sentir. Solo el nacimiento de nuestra bebé nos da la fuerza para vivir este momento con algo de esperanza y felicidad”, escribió la pareja en redes sociales al anunciar el nacimiento de Bella Esmeralda.

Actualmente, Bella tiene 4 años.