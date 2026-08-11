Un accidente de helicóptero en Brasil conmocionó a las redes sociales tras la muerte de Sofía Murillo, una influencer colombiana de 17 años que perdió la vida junto a su madre, Wendy Manrique, de 37 años, y su abuela, Rocío Cubillos, de 59, el pasado 8 de agosto.

¿Cómo ocurrió el accidente de helicóptero donde murió Sofía Murillo?

De acuerdo con g1 y CNN Brasil, la influencer y su familia se encontraban de vacaciones en Brasil para celebrar los 15 años de su prima, Laura, y habían llegado al país desde el lunes y pensaban quedarse hasta el martes de esta semana.

Uno de los puntos turísticos que visitarían era la emblemática estatua del Cristo Redentor , por lo que habían reservado un paseo panorámico en helicóptero de 20 minutos con la empresa VRP (Voos Rio Panorâmicos e Serviços Aeronáuticos).

Sofía Murillo, su madre y su abuela abordaron el vuelo a las 11 a. m., mientras su tío, Víctor, su esposa, Daniela, y su hija, Laura, esperaron en el hangar para tomar un segundo vuelo.

De acuerdo con los reportes, la familia se enteró por un empleado de la empresa de que había ocurrido un aterrizaje forzoso. Sin embargo, no les quisieron dar más detalles y descubrieron lo que realmente había pasado a través de sitios de noticias.

Aunque aún no hay detalles sobre qué originó el accidente, se sabe que el helicóptero en el que viajaban Murillo, su madre y su abuela se estrelló contra una ladera y posteriormente se produjo un incendio que se propagó por el bosque.

Al lugar del accidente acudió personal militar especializado en la lucha contra incendios y se movilizaron aproximadamente 40 militares, 11 vehículos y cuatro unidades operativas, de acuerdo con datos de g1.

Además de Sofía Murillo, su madre y su abuela, en el accidente también falleció el piloto, Alessandro Rocha.

El tío de Sofía Murillo comparte videos tras la tragedia

Tras la muerte de Sofía Murillo, su tío, Víctor Manrique, compartió en TikTok momentos que había disfrutado con su familia en Brasil antes del accidente.

En el primer video, se observa a Víctor junto al resto de su familia, frente a la estatua del Cristo Redentor. La publicación fue acompañada por la frase:

“Mi familia. Las extrañaré todos los días de mi vida”.

En un segundo video, donde aparecen su madre y hermana en la playa, escribió:

“La vida se va muy rápido, me faltó entregarles tanto, me quedo con una deuda impagable, les debo todo. Solo quiero encontrarme con ustedes y poderlas abrazar de nuevo. ¡¡¡FUIMOS FELICES!!! Así las llevaré en mi corazón siempre”.

En los comentarios, usuarios de TikTok le escribieron palabras de apoyo.

“No hay palabras para un dolor tan grande. Dios te dé mucha fuerza a ti y a toda tu familia en este momento tan difícil”, escribió uno.

Otro usuario comentó:

“Qué noticia tan triste. Mucha fuerza”.

¿Quién era Sofía Murillo y qué contenido compartía en redes?

Sofía Murillo era una influencer y creadora de contenido que compartía tips de maquillaje, belleza, skincare y rutinas de ejercicio en sus redes sociales.

En Instagram contaba con más de 49 mil seguidores, mientras que en TikTok tenía más de 209 mil.

En su última publicación de Instagram, del 1 de agosto, había compartido con sus seguidores algunos tips para comenzar a maquillarse.

Mientras que en su última publicación de TikTok, del 5 de agosto, compartió su rutina de pierna.