Una investigación por la desaparición de una niña de 12 años en Joplin, Missouri, Estados Unidos, terminó revelando una escena que las autoridades calificaron como una de las peores situaciones de abuso infantil que habían encontrado. La menor, quien tiene necesidades especiales, fue localizada horas después de que su familia reportara que estaba perdida. Pero lo que los agentes encontraron posteriormente dentro de la vivienda abrió una investigación por presunto abuso y negligencia infantil, además de maltrato animal.

De acuerdo con la policía, la menor habría sido obligada a dormir durante más de un año dentro de una perrera para perros, mientras en la propiedad, tanto afuera como adentro, vivían alrededor de 80 animales.

De acuerdo con medios estadounidenses, el pasado domingo 9 de agosto la policía de Joplin recibió una llamada de una familia que informó que la niña llevaba aproximadamente una hora desaparecida. Mencionaron que la pequeña padecía autismo, por lo que la búsqueda comenzó de inmediato

La menor fue localizada alrededor de dos horas y media después. Debido a las altas temperaturas, recibió atención médica. Sin embargo, la investigación tomó un giro inesperado cuando los agentes comenzaron a revisar las condiciones de la vivienda familiar.

Según las autoridades, dentro de la casa había ropa sucia acumulada, heces y orina, además de numerosos animales (cinco perros, 19 gatos, tres conejos, 46 aves de corral, cinco tortugas y un cerdo). Asimismo, encontraron seis animales muertos.

La policía del lugar dijo que se trataba de uno de los casos más graves de abuso infantil que habían visto durante su carrera. De igual forma aseguraron que encontraron indicios de que la menor había sido obligada a dormir durante más de un año dentro de una caseta para perros.

Por tales condiciones es que la menor presenta desnutrición y es considerada como víctima de presunta negligencia y abuso prolongados.

¿Quiénes son los padres detenidos por el caso?

Cuatro adultos fueron arrestados: la mamá, Crystal Ross, de 46 años; el papá, Shane Ross, de 50 años; las hermanas de la menor, de nombres Hannah Ross, de 25 años y Megan Ross, de 19 años. La policía identificó a Crystal y Shane Ross como los padres adoptivos de la menor.

Los cuatro enfrentan cargos graves relacionados con abuso y negligencia infantil, así como negligencia y abandono de animales, mientras los fiscales analizan posibles cargos adicionales.