A casi tres meses de que la Fiscalía General de Sinaloa detuviera a Omar Chávez, hijo de Julio César Chávez, por violencia familiar equiparada, han salido detalles de la denuncia interpuesta por su esposa, Denys Chantal Corona Rodríguez. ¿Qué pasó? A continuación te contamos los detalles.

De acuerdo con el testimonio de la Chantal, y con las fotografías integradas al expediente, denunció a Omar por violencia familiar equiparada, privación ilegal de la libertad y lesiones, además, le habría propinado múltiples golpizas que le provocaron heridas visibles en brazos, torso y rostro. Aunado a esto, denunció que fue retenida durante 13 días en contra de su libertad.

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El caso de violencia habría comenzado hace más de un año, en marzo de 2025, cuando Chantal acudió ante las autoridades después de abandonar la vivienda en la que, según su relato, había sido agredida.

En las recientes revelaciones, Chantal sostiene que la violencia comenzó en medio de problemas relacionados con el consumo de sustancias por parte de Omar, en especial de Itravil, un medicamento anorexigénico, y su adicción por las apuestas. Según su denuncia, el boxeador llegó a obligarla a pedir dinero a familiares, amigos y conocidos para financiar dichas actividades y comprar más medicamentos.

La primera agresión que describe ocurrió en marzo de 2025 y terminó con ella fuertemente golpeada. Tras escapar de aquella vivienda, dejó atrás ropa y pertenencias porque, según sus propias palabras, en ese momento únicamente le importaba estar a salvo y lejos del boxeador. Sin embargo, afirma que la denuncia inicial no derivó en medidas cautelares ni en una acción inmediata contra el hijo de Julio César Chávez.

“La primera vez que me agredió fue cuando me hizo pedir dinero a mis familiares, me obligó a hacerlo con conocidos y amigos para apostarlo y comprar más medicamentos”, cita Reforma.

El caso habría escalado en mayo de 2025, cuando Chantal denunció que dos hombres presuntamente enviados por Omar Chávez intentaron obligarla a desistir de sus acusaciones. En torno a esto, Chantal permaneció 13 días privada de la libertad, sufrió agresiones y fue amenazada con ser asesinada y enterrada: “Ellos tenían el plan de hasta enterrarme en una fosa”, contó.

La joven, de 27 años, aseguró que logró escapar cuando pidió comida mediante una aplicación y aprovechó la llegada del repartidor para salir del lugar y pedir ayuda. Aunque afirmó que Chávez la persiguió y la alcanzó, una mujer que pasaba por la zona la ayudó a trasladarse al Hospital General de Culiacán.

Sin embargo, Chantal relató que la madre del boxeador llegó al hospital y la habría sacado antes de recibir atención médica. Finalmente, el 26 de mayo de 2025 acudió con su hermana a denunciar a Omar Chávez por violencia familiar equiparada, privación ilegal de la libertad y lesiones.

Fue hasta el pasado 20 de mayo de 2026 que el caso por violencia familiar avanzó; según se reportó, el boxeador fue detenido luego de acudir a una audiencia judicial en el complejo de seguridad pública de Aguaruto, Sinaloa.

En su momento se informó que Chávez acumuló desacatos antes de ser detenido en los juzgados de la región. Al parecer las autoridades modificaron las medidas cautelares en torno a la acumulación de citatorios y se ordenó su arresto inmediato y prisión preventiva en el Centro Penitenciario de Aguaruto.

Junto a sus declaraciones y la publicación de ciertos documentos y fotografías del caso, Chantal detalló que Omar estaba esperando que terminara su proceso para buscarla y hacerle daño.

Hace unos días, en una entrevista con Reforma, Chantal dijo que “temía” por su vida ya que ha recibido amenazas de muerte por parte del hijo de Julio César Chávez y su entorno.

“Temo por mi vida y mi seguridad, porque la persona que me agredió está libre bajo suspensión condicional del proceso, aunque yo no otorgué perdón. Quiero justicia, que pague con cárcel. No quiero fama ni dinero”, contó al medio.