Alemania abrió una nueva oportunidad laboral para profesionales mexicanos del sector salud. A través del Servicio Nacional de Empleo (SNE), se publicó una convocatoria dirigida a técnicos en enfermería que deseen trabajar en centros de atención para personas adultas mayores en el país europeo, con un salario aproximado de 42 mil 300 pesos mensuales y la posibilidad de integrarse a un programa de movilidad laboral internacional.

La oferta surge ante la creciente necesidad de personal especializado en el sistema de cuidados alemán, por lo que las autoridades buscan reclutar talento mexicano con experiencia en enfermería. Además del sueldo, la vacante contempla prestaciones como seguridad social pública, transporte y un contrato por tiempo determinado.

Uno de los aspectos más destacados del proceso es que las entrevistas presenciales se realizarán en Monterrey, Nuevo León, donde también se impartirá un curso presencial de alemán para las personas que resulten seleccionadas y continúen en el proceso de contratación.

¿Qué trabajo ofrecen en Alemania?

La vacante está dirigida a personal técnico en enfermería para laborar en un centro de servicios y atención para personas adultas mayores. Entre las principales responsabilidades se encuentran proporcionar cuidados individualizados a los residentes, ejecutar tratamientos médicos indicados por especialistas y contribuir al bienestar físico y emocional de los pacientes.

Asimismo, los seleccionados deberán participar en actividades relacionadas con la planificación de cuidados, el acompañamiento a consultas médicas, la supervisión de auxiliares de enfermería y la comunicación con familiares de las personas atendidas.

Requisitos para aplicar al trabajo en Alemania

De acuerdo con la convocatoria, los interesados deberán cumplir con los siguientes requisitos:

Carrera técnica en Enfermería.

Título profesional.

Experiencia de entre dos y tres años como técnico en enfermería.

Disponibilidad para viajar.

Capacidad para trabajar en equipo y bajo presión.

Habilidades de comunicación, autonomía, compromiso y orientación al cliente.

No se solicita dominio del idioma alemán ni de otro idioma extranjero como requisito inicial, ya que los candidatos seleccionados recibirán capacitación lingüística antes de su incorporación laboral.

Experiencia y conocimientos solicitados

Los aspirantes deberán acreditar experiencia en áreas relacionadas con:

Cuidados básicos de enfermería.

Atención a personas adultas mayores.

Cuidados a pacientes con demencia.

Administración de medicamentos.

Primeros auxilios.

Elaboración y ejecución de planes de cuidado.

Acompañamiento a revisiones médicas.

Movilización y asistencia integral de residentes.

Además, será importante contar con vocación de servicio y disposición para brindar atención de calidad a los adultos mayores.

Horario y funciones para el trabajo en Alemania

La jornada laboral está planteada inicialmente en horario de 06:00 a 14:00 horas, aunque la empresa aclara que los turnos pueden variar según las necesidades del centro.

Entre las actividades principales destacan:

Ejecutar prescripciones médicas.

Planificar cuidados personalizados.

Realizar rutinas diarias para los residentes.

Brindar información a familiares.

Participar en evaluaciones médicas.

Supervisar personal auxiliar y aprendices.

Colaborar en eventos internos del centro.

¿Cómo será el proceso de reclutamiento?

El proceso contempla una entrevista presencial en Monterrey como parte de la jornada de vinculación laboral. La convocatoria permanecerá abierta hasta el 5 de octubre de 2026. Puedes verla aquí .

Según la información difundida por el Servicio Nacional de Empleo, se recomienda a los interesados registrarse lo antes posible para iniciar los trámites correspondientes y aumentar sus posibilidades de participar en la selección.

Esta convocatoria representa una alternativa atractiva para técnicos en enfermería mexicanos que buscan adquirir experiencia internacional, mejorar sus ingresos y desarrollarse profesionalmente en uno de los sistemas de atención médica y cuidados más reconocidos de Europa.