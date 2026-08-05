¿Eres beneficiario de la Pensión Bienestar? Si es así, seguro has tenido problemas a la hora de retirar tu dinero debido a las largas filas que hay en los días de pago. Es por esta razón por la que varios pensionados han optado por ir a sacar su dinero a otro banco, aunque esto represente el pago de una comisión. Aquí te contamos cuánto cobran las principales instituciones bancarias por hacer este movimiento, para que lo consideres en tu próximo retiro.

Desde hace tiempo, los beneficiarios de las pensiones y programas del Bienestar han manifestado el largo tiempo que pasan formados para poder cobrar su dinero, ya que pueden pasar hasta más de una hora esperando.

Es por esto que cientos de pensionados han comenzado a utilizar cajeros automáticos de otros bancos para retirar su apoyo económico. Sin embargo, una de las dudas más frecuentes es cuánto cobran de comisión dichos bancos.

¿Cuánto cobran los bancos comerciales por retirar la Pensión Bienestar?

Los beneficiarios de la Pensión Bienestar pueden retirar su dinero en cajeros automáticos de otrs bancos; sin embargo, cada institución financiera fija su propia comisión, por lo que el monto puede variar.

En bancos comerciales, la comisión suele oscilar entre 20 y 45 pesos por retiro, dependiendo de la institución y de las políticas vigentes. Además, estos montos pueden cambiar sin previo aviso.

BBVA: $33 pesos

Banorte: $30 pesos

Santander: $30 pesos

Citibanamex: $26.50 pesos

HSBC: $30.90 más IVA.

¿Qué bancos cobran comisión por retirar con la tarjeta Bienestar?

Si utilizas la tarjeta del Banco del Bienestar en un cajero de otra institución, es posible que debas pagar una comisión. Entre los bancos donde normalmente es posible retirar efectivo se encuentran:

-BBVA

-Banamex

-Banorte

-Santander

-HSBC

-Scotiabank

-Inbursa

-Banco Azteca

-Afirme

-Mifel

Antes de confirmar la operación, el cajero automático muestra en pantalla el monto de la comisión, permitiendo al usuario aceptar o cancelar la transacción.

¿Dónde retirar la Pensión Bienestar sin pagar comisión?

La Secretaría de Bienestar recomienda realizar los retiros en:

-Cajeros automáticos del Banco del Bienestar

-Ventanillas de las sucursales del Banco del Bienestar.

En estos casos, los beneficiarios pueden disponer de su apoyo sin pagar comisión.

¿Es obligatorio retirar todo el dinero el mismo día?

No. El dinero depositado en la Tarjeta del Bienestar permanece en la cuenta del beneficiario, por lo que no es necesario retirarlo el mismo día del depósito.

Recomendaciones para evitar pagar comisiones

Si deseas recibir el monto completo de tu pensión, considera estas recomendaciones:

Utiliza cajeros del Banco del Bienestar

Revisa la ubicación de la sucursal más cercana

Acude otro día en caso de que tu día de pago haya largas filas.