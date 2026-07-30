Con la llegada de la segunda mitad del año, miles de personas comienzan a buscar información sobre el pago de aguinaldo que se da en diciembre 2026; entre los interesados sobre el tema están las personas de la tercera edad con tarjeta del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM). ¿Recibirán esta prestación? Sí, pero tienen que cumplir con un importante requisito. ¡Entérate cuál es!

Si eres beneficiario del INAPAM o estás por tramitar tu credencial, es fundamental que sepas quiénes tienen derecho al aguinaldo en diciembre de 2026, cuáles son los requisitos que necesitan presentar y cómo cobrar este dinero que es de mucha ayuda para fin de año sobre todo para pagar gastos y deudas.

¿El INAPAM paga aguinaldo en diciembre 2026?

Como tal el INAPAM no paga aguinaldo a los adultos mayores por tener la credencial. Sin embargo existe una posibilidad para recibir esta prestación económica: con el programa de Vinculación Productiva cientos de adultos mayores tienen la oportunidad de seguir laborando a cambio de un sueldo, es por esta razón que a fin de año cuentan con el derecho de recibir aguinaldo.

¿Qué es el programa de Vinculación Productiva del INAPAM?

Es un programa mediante el cual algunas empresas ofrecen oportunidades laborales para personas mayores de 60 años.

Requisitos para registrarse en Vinculación Productiva

Los requisitos para inscribirse al programa de Vinculación Productiva del INAPAM son:

Tener 60 años o más

Contar con la tarjeta INAPAM

Presentar identificación oficial con fotografía (INE, pasaporte vigente, licencia de conducir o carnet de salud IMSS).

¿Qué beneficios ofrece la tarjeta INAPAM?

Aunque no entrega aguinaldo, la credencial INAPAM brinda acceso a diversos beneficios, entre ellos:

Descuentos en transporte público y autobuses Promociones en farmacias y servicios médicos Rebajas en supermercados y establecimientos participantes Beneficios en actividades culturales y recreativas Descuentos en algunos pagos y servicios.

Los convenios pueden variar dependiendo del estado y del establecimiento.

¿Cómo tramitar la tarjeta INAPAM en 2026?

Para obtener la credencial, generalmente es necesario:

-Tener 60 años o más

-Presentar una identificación oficial vigente

-Entregar la CURP

-Comprobante de domicilio

-Fotografía.

¿La Pensión para el Bienestar deposita aguinaldo?

La mayoría de los adultos mayores que tienen INAPAM también cuentan con Pensión Bienestar, es por eso que también tienen la duda sobre si dicho apoyo económico entrega aguinaldo y la respuesta es no, ya que este programa social solamente realiza depósitos bimestrales.