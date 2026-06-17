Si estás por tramitar tu pasaporte mexicano, una de las dudas más frecuentes es cuánto tiempo tendrás que esperar para recibirlo. La buena noticia es que, en la mayoría de los casos, el proceso es rápido y eficiente, aunque el tiempo de entrega puede variar dependiendo del lugar donde realices tu trámite.

¿Cuánto tarda la entrega del pasaporte mexicano?

En México, la mayoría de las oficinas de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) entregan el pasaporte el mismo día de tu cita. Tras entregar tus documentos y proporcionar tus datos biométricos —fotografía, huellas dactilares y lectura de iris—, el tiempo de espera suele ser de entre 20 minutos y una hora.

Sin embargo, este plazo puede cambiar según el tipo de oficina:

Mismo día: En delegaciones principales de la SRE y oficinas estatales que cuentan con sistema de impresión en el lugar.

3 a 5 días hábiles: En algunas Oficinas de Enlace Municipal, ya que deben enviar la información para su impresión en otra sede.

4 a 6 semanas: Si realizas el trámite en un consulado o embajada de México en el extranjero, debido a que el documento se imprime en territorio nacional y se envía posteriormente.

Vigencia del pasaporte mexicano

Al realizar el trámite, puedes elegir la vigencia del pasaporte según tus necesidades:

1 año: Exclusivo para menores de 3 años o casos especiales.

3 años: Disponible para ciudadanos mexicanos y trabajadores agrícolas.

6 y 10 años: Opciones para todos los ciudadanos mexicanos.

Costos del pasaporte mexicano en 2026

Los precios varían dependiendo de la vigencia elegida:

1 año: 920 pesos.

3 años: 1,795 pesos.

6 años: 2,440 pesos.

10 años: 4,280 pesos.

Descuento del 50%

Algunas personas pueden acceder a un descuento del 50%, como:

Personas mayores de 60 años.

Personas con discapacidad.

Trabajadores agrícolas temporales en Canadá.

Con el descuento, los costos quedan así:

1 año: 460 pesos.

3 años: 900 pesos.

6 años: 1,220 pesos.

10 años: 2,140 pesos.

Requisitos para tramitar el pasaporte mexicano

Para obtener tu pasaporte, debes cumplir con algunos requisitos básicos:

Acreditar la nacionalidad mexicana, con documentos como acta de nacimiento, carta de naturalización o certificado de nacionalidad.

Presentar una identificación oficial vigente, como INE, licencia de conducir, entre otros.

Comprobante de pago de derechos.

Hoja de confirmación de tu cita.

En el caso de menores de edad, es necesaria la presencia e identificación de ambos padres.

Un punto importante es que ya no necesitas llevar fotografías, ya que se toman directamente en la oficina el día de tu cita.

¿Cómo es el proceso el día de la cita?

El día de tu trámite es importante seguir algunas recomendaciones:

Llega 15 minutos antes para evitar contratiempos.

Lleva todos tus documentos completos.

Sigue las indicaciones del personal para agilizar el proceso.

Después de verificar tu información, el personal tomará tus datos biométricos. Una vez concluido este paso, recibirás tu pasaporte en un periodo que puede ir de 10 a 60 minutos, si estás en una oficina con entrega el mismo día.

¿Por qué es importante el pasaporte?

Además de ser un documento esencial para viajar al extranjero, el pasaporte mexicano también funciona como identificación oficial y te permite recibir asistencia consular en caso de emergencias fuera del país.