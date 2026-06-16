El segundo partido de la Selección Mexicana en la Copa 2026 está causando conmoción entre la afición luego de haber debutado 2 a 0 contra Sudáfrica.

Para el siguiente juego, contra Corea del Sur, se anunció que incluso se suspenderán las clases, para que los alumnos pudieran disfrutar del partido desde casa, pero sobre todo para que el tránsito no afecte en la movilidad. ¿En dónde aplicarán esta medida? A continuación te lo contamos.

¿Cuándo juega México en el Mundial 2026?

El siguiente partido de la Selección Mexicana vs Corea del Sur será el jueves 18 de junio a las 7 pm, hora local, desde el Estadio de Guadalajara, Jalisco.

¿En qué estados se suspenden las clases por partido de México?

Hasta el momento, la suspensión de clases aplicará sólo para el estado de Jalisco, dado que el segundo partido del Tricolor será en Guadalajara, según anunció el gobernador Pablo Lemus Navarro en un comunicado.

“He decretado asueto de clases este jueves 18 de junio en todo Jalisco para que las familias disfruten de esta fiesta mundialista”, señaló Lemus.

He decretado asueto de clases este jueves 18 de junio en todo Jalisco para que las familias disfruten de esta fiesta mundialista. pic.twitter.com/zAjX260DBq — Pablo Lemus Navarro (@PabloLemusN) June 15, 2026

“Por primera vez en la historia, la Selección Mexicana de futbol jugará un partido en Guadalajara durante un Mundial. Esto será frente a Corea en el estadio Guadalajara el jueves por la noche”, apuntó.

“Quiero dejar en claro que todo el sector gubernamental trabajará con absoluta normalidad durante el próximo jueves. Por lo tanto, las familias, nuestras niños, maestros, van a poder disfrutar de esta fiesta mundialista y por supuesto apoyando a la Selección Mexicana de futbol”, agregó.

Inicialmente, Lemus había anunciado que enviaría a los estudiantes de educación básica a clases en línea en días de partido; sin embargo, esto cambió.

¿Qué dice la SEP de la suspensión de clases por el partido México vs Corea?

Debido a que la decisión de suspender las actividades académicas hasta el momento sólo fue tomada por el gobierno jalisciense, el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP) marcha con normalidad rumbo al final de ciclo para el 15 de julio en CDMX y el resto del país.