El Potencial Ciclón Tropical Uno se formó oficialmente en el Golfo de México, informó la Conagua a través del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El sistema se localiza cerca de Tamaulipas y ya genera lluvias intensas en Tamaulipas y Nuevo León, además de fuertes rachas de viento y oleaje elevado en la región.

Las autoridades advierten que las precipitaciones podrían provocar inundaciones, deslaves y el aumento en los niveles de ríos y arroyos. Ante este panorama, se recomienda a la población mantenerse atenta a los avisos del SMN, Protección Civil y las actualizaciones sobre el clima en México.

¿Dónde se localiza el Potencial Ciclón Tropical Uno?

De acuerdo con el reporte más reciente del SMN, el sistema se formó a las 09:00 horas sobre el Golfo de México.

Su centro se ubica aproximadamente a:

105 kilómetros al sur-suroeste de Reynosa, Tamaulipas.

105 kilómetros al suroeste de Corpus Christi, Texas.

Presenta:

Vientos máximos sostenidos de 45 km/h.

Rachas de hasta 65 km/h.

Desplazamiento hacia el noreste a 9 km/h.

Las bandas nubosas asociadas al sistema ya están generando condiciones de mal tiempo en el noreste mexicano.

Estados con lluvias intensas por el ciclón tropical

El SMN advirtió que las bandas nubosas del fenómeno provocarán lluvias intensas de entre 75 y 150 milímetros en:

Tamaulipas

Nuevo León

Además, se esperan precipitaciones muy fuertes en:

Sinaloa

Durango

San Luis Potosí

Chiapas

Mientras que otros estados como Veracruz, Oaxaca, Puebla, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Sonora, Chihuahua y Coahuila también registrarán lluvias fuertes durante las próximas horas.

Alertan por inundaciones, deslaves y crecida de ríos

Las autoridades meteorológicas advirtieron que las precipitaciones podrían ocasionar:

Inundaciones urbanas.

Encharcamientos severos.

Desbordamiento de ríos y arroyos.

Deslaves en zonas montañosas.

Afectaciones en carreteras y caminos.

Por ello, Protección Civil pidió a la población mantenerse informada mediante los avisos oficiales y evitar cruzar corrientes de agua durante las tormentas.

Vientos fuertes y oleaje elevado en costas mexicanas

El potencial ciclón tropical también generará condiciones marítimas adversas.

En la costa de Tamaulipas se prevén:

Vientos de 20 a 30 km/h.

Rachas de hasta 60 km/h.

Oleaje de entre 1 y 2 metros de altura.

Asimismo, se esperan rachas de viento superiores a 50 km/h en diversas entidades del norte y sureste del país, lo que podría ocasionar caída de árboles, anuncios espectaculares y daños en estructuras ligeras.

Persistirá la ola de calor en varias regiones de México

Mientras el noreste enfrenta lluvias intensas, gran parte del país continuará bajo temperaturas extremas.

El SMN pronostica:

Más de 45 °C en zonas de Baja California.

Entre 40 y 45 °C en Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Michoacán y Guerrero.

De 35 a 40 °C en Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán.

Las autoridades recomendaron mantenerse hidratado, evitar exposición prolongada al sol y prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

¿Podría convertirse en tormenta tropical?

Los meteorólogos mantienen vigilancia permanente sobre la evolución del Potencial Ciclón Tropical Uno, ya que las condiciones del Golfo de México podrían favorecer su fortalecimiento en las próximas horas.

De continuar su desarrollo, el sistema podría convertirse en la primera tormenta tropical de la temporada en la cuenca del Atlántico, por lo que se espera la emisión de nuevos avisos durante el día.