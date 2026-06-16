Jennifer Lopez conquistó a sus fanáticos durante sus recientes presentaciones en la Riviera Francesa. A través de sus redes sociales, la cantante compartió detalles de su estancia y los shows que ofreció como parte de su actual gira por Europa.

En una de las publicaciones que hizo en Instagram, la celebridad incluyó fotografías de sus más arriesgados atuendos del tour, incluido un minivestido asimétrico, recortado por la cadera y con escote profundo en V.

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La prenda se lució con tela brillante en tonos metálicos y detalles transparentes en el pecho. Al look le sumó medias de rejilla nude, botas extralargas y pendientes de diamantes.

Para sus presentaciones, la estrella de Selena lució su melena peinada con voluminosos mechones ondulados. Presumió su belleza con maquillaje bronceado sobre el rostro, labial nude y blush color canela.

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Otros conjuntos que lució, y que resaltaron la silueta de impacto que conserva a los 56 años, fueron un monokini con escote recortado, mangas largas y corte alto en la cintura; lo combinó con medias oscuras, tacones de aguja y gafas solares.

La Diva del Bronx ha estado cumpliendo con algunos compromisos laborales en Francia, incluidos sus conciertos y una presentación especial con el DJ David Guetta en el Stade de France, donde interpretó On The Floor y su reciente colaboración Save Me Tonight.

JLo viajó a Europa luego de estrenar con éxito su nueva comedia romántica Office Romance en Netflix junto al actor Brett Goldstein. En la plataforma streaming, la película rápidamente se colocó como una de las producciones originales más vistas.

La química entre ambos actores dentro y fuera de la pantalla tras realizar el filme ha sido tan evidente que los fanáticos comenzaron a especular sobre un posible romance. Incluso, JLo sorprendió al describir a su coprotagonista como “el mejor besador en pantalla” de toda su carrera cinematográfica.

A pesar de las especulaciones, ninguno de los dos ha confirmado una relación sentimental. Por el contrario, la cantante y actriz ha reiterado que se encuentra soltera y disfrutando esta etapa de su vida tras su mediático divorcio de Ben Affleck.