París se convirtió en una pasarela improvisada cuando la magnate Lauren Sánchez hizo una aparición que no pasó desapercibida. La empresaria acaparó todas las miradas al salir de su hotel rumbo a una cena, luciendo un diminuto vestido azul que resaltaba su figura.

A sus 56 años, Sánchez demostró una vez más su gusto por la moda con una pieza tejida, ceñida al cuerpo, que destacaba por un escote pronunciado. El diseño, además, dejaba ver una falda semitransparente que aportaba un aire atrevido a su imagen y con la que presumió sus piernas torneadas.

El look lo completó con unos tacones de aguja en tono beige que estilizaron aún más su figura, además de unos llamativos pendientes de diamantes que sumaron un toque de lujo. Su melena recogida en una coleta alta con ondas se combinaba con unas gafas de sol oscuras y un bolso de mano transparente.

Lauren Sánchez Bezos was all smiles while stepping out in Paris. ✨🇫🇷



She wore a striking Christian Dior by John Galliano blue crochet and chainmail dress from the Spring/Summer 2001 collection, paired with nude Christian Louboutin pumps and Chanel's iconic Ice Cube clutch.… pic.twitter.com/FikhKQzCox — HouseOfVanity (@HouseOfVanity88) June 15, 2026

Sonriente y segura de sí misma, Lauren Sánchez salió del hotel donde varios fotógrafos aguardaban su presencia, para después subir a un vehículo que la llevó a disfrutar de la noche parisina.

La aparición llega poco después de que la también filántropa generara atención mediática al participar en importantes eventos junto a su esposo, el multimillonario Jeff Bezos. Sin embargo, en otras ocasiones ha optado por un estilo completamente distinto: desde atuendos de alta costura valuados en cientos de miles de dólares hasta combinaciones más relajadas con chaquetas deportivas, leggings y peinados sencillos.

Lauren Sánchez es madre de tres hijos y mantiene una relación cordial con sus exparejas, incluyendo Patrick Whitesell y Tony González, con quienes comparte la crianza de sus hijos. Incluso, a pesar de los episodios polémicos del pasado, han logrado construir una dinámica familiar estable y cercana.

Su historia con González, con quien tuvo a su hijo mayor, Nikko, estuvo marcada por rumores y una ruptura mediática. No obstante, con el paso de los años, ambos han demostrado que es posible mantener una relación amistosa.

Posteriormente, Lauren Sánchez inició una larga relación con Whitesell, que terminó en 2019 cuando salió a la luz su romance con Jeff Bezos. Aquella revelación, ampliamente difundida en medios, marcó un antes y un después en su vida personal, derivando en el fin de dos matrimonios y el inicio de una de las relaciones más comentadas del mundo empresarial.

Además de ser una figura destacada en el mundo del espectáculo, Lauren Sánchez es piloto, periodista y escritora. Actualmente promueve su libro The Fly Who Flew to Space, inspirado en sus propias vivencias con la dislexia y los desafíos que enfrentó en su infancia.

En entrevistas recientes, Lauren Sánchez ha compartido cómo una profesora cambió su vida al detectar su dificultad de aprendizaje, lo que la llevó de ser una estudiante con bajo rendimiento a graduarse con honores en la Universidad del Sur de California (USC) y convertirse en periodista.