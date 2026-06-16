La CNTE volverá a tomar las calles de la Ciudad de México este 16 de junio, con movilizaciones programadas en puntos estratégicos como Paseo de la Reforma, Insurgentes, el Ángel de la Independencia y la Glorieta de El Caballito, de acuerdo con reportes de EL UNIVERSAL.com.mx

Las protestas forman parte de la huelga nacional indefinida que el magisterio disidente mantiene desde hace más de dos semanas para exigir la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, cambios al sistema de pensiones y mejoras laborales para los trabajadores de la educación.

¿Dónde habrá protestas de la CNTE hoy 16 de junio?

De acuerdo con la convocatoria de la Coordinadora, las actividades comenzarán a partir de las 10:00 horas en distintos puntos estratégicos de la Ciudad de México.

Los principales puntos de concentración serán:

Glorieta de El Caballito.

Ángel de la Independencia.

Cruce de Paseo de la Reforma e Insurgentes.

Zonas cercanas al plantón instalado en el Zócalo capitalino.

Las secciones sindicales provenientes de Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Zacatecas, Michoacán y otras entidades participarán en las movilizaciones.

Insurgentes y Reforma, entre las vialidades con mayores afectaciones

Uno de los puntos que podría registrar mayores complicaciones viales es el corredor de Paseo de la Reforma e Insurgentes, considerado uno de los más transitados de la Ciudad de México.

La presencia de contingentes magisteriales podría generar:

Cierres parciales o totales de circulación.

Retrasos en el transporte público.

Afectaciones a rutas del Metrobús.

Congestionamiento vehicular en vialidades alternas.

Autoridades recomiendan a automovilistas y usuarios del transporte público considerar rutas alternas y anticipar sus traslados.

¿Qué exige la CNTE?

La principal demanda de la Coordinadora es la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, al considerar que afectó las condiciones de jubilación de los trabajadores del Estado.

Entre sus exigencias destacan:

Eliminación del sistema de cuentas individuales.

Regreso a un esquema solidario de pensiones.

Incrementos salariales.

Mejoras laborales para el magisterio.

Cambios a aspectos de la reforma educativa.

Gobierno federal mantiene postura sobre la Ley del ISSSTE

La presidenta Claudia Sheinbaum ha reiterado que existe disposición para el diálogo con el magisterio, aunque ha señalado que la eliminación total de la Ley del ISSSTE de 2007 no es viable debido al impacto financiero que tendría para las finanzas públicas.

Pese a ello, la CNTE sostiene que las propuestas presentadas por el Gobierno no responden a sus demandas centrales, por lo que continuará con el plantón en el Zócalo y las movilizaciones en la capital del país.