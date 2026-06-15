Los usuarios del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) podrán acceder a descuentos de hasta 18% en las tarifas de taxis autorizados , luego de un acuerdo entre el Grupo Aeroportuario Marina y la mayoría de las agrupaciones que prestan este servicio en la terminal aérea.

La medida, anunciada en redes sociales ya se encuentra en vigor y busca beneficiar a millones de pasajeros que utilizan el aeropuerto más importante del país, además de fortalecer la competitividad del transporte terrestre autorizado.

Descuentos de hasta 18% en taxis autorizados del AICM

De acuerdo con la información difundida por las autoridades aeroportuarias, los usuarios podrán obtener un ahorro promedio de hasta 18% en las tarifas de taxi autorizado, además de acceder a programas de lealtad y beneficios especiales para viajeros frecuentes.

El objetivo es reducir costos operativos y trasladar parte de esos beneficios directamente a los pasajeros que utilizan el aeropuerto de manera cotidiana.

Renovarán la zona de taxis en la Terminal 2

Como parte de las mejoras anunciadas, el Grupo Aeroportuario Marina informó que se desarrollará un proyecto de modernización en el estacionamiento multimodal cercano a la Terminal 2 del AICM.

Entre las acciones contempladas destacan:

Construcción de una nueva bolsa de taxis.

Nuevas oficinas administrativas para agrupaciones autorizadas.

Mejoras operativas y de infraestructura.

Reordenamiento del servicio de transporte terrestre.

Optimización de la atención a usuarios.

Buscan modernizar el transporte terrestre en el aeropuerto

Las autoridades señalaron que estas acciones forman parte de una estrategia para modernizar el servicio de taxis autorizados y ofrecer una experiencia más eficiente para pasajeros nacionales e internacionales.

El proyecto también pretende mejorar la organización operativa de las agrupaciones de taxi y fortalecer la calidad del servicio en uno de los aeropuertos con mayor flujo de pasajeros en América Latina.

¿Cuándo entran en vigor los descuentos?

Según el boletín oficial, los descuentos ya comenzaron a aplicarse y forman parte de un acuerdo conjunto entre el Grupo Aeroportuario Marina y las agrupaciones participantes.

Los usuarios interesados deberán consultar directamente con los módulos de taxis autorizados del aeropuerto para conocer las promociones, beneficios y programas de lealtad disponibles.