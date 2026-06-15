La Comisión Nacional del Agua (Conagua) advirtió que este lunes 15 de junio de 2026 se esperan lluvias intensas, tormentas eléctricas, granizadas y fuertes rachas de viento en diversas regiones del país, condiciones que podrían provocar inundaciones, deslaves y desbordamientos de ríos y arroyos.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), los estados con mayor riesgo serán Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, donde se prevén precipitaciones de hasta 150 milímetros.

Clima en CDMX y Valle de México: se esperan lluvias, tormentas eléctricas y posibles granizadas

Para este lunes, el Servicio Meteorológico Nacional prevé condiciones inestables en la Ciudad de México y el Valle de México, con probabilidad de chubascos acompañados de descargas eléctricas y posible caída de granizo durante la tarde y noche . Las lluvias serán resultado de la entrada de humedad y la interacción de canales de baja presión sobre el centro del país.

Las precipitaciones podrían generar encharcamientos, reducción de visibilidad y afectaciones al tránsito en algunas zonas de la capital y municipios conurbados del Estado de México. Por ello, las autoridades recomiendan a la población mantenerse atenta a los avisos meteorológicos y tomar precauciones ante posibles tormentas intensas.

Lluvias intensas en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas

El pronóstico meteorológico indica lluvias intensas de entre 75 y 150 milímetros en:

Coahuila (noreste)

Nuevo León (norte)

Tamaulipas (noroeste y norte)

Además, las precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo.

Las autoridades alertaron que las lluvias fuertes a intensas podrían ocasionar:

Inundaciones urbanas

Encharcamientos severos

Deslaves en zonas montañosas

Desbordamiento de ríos y arroyos

Afectaciones en vialidades

Estados con lluvias muy fuertes este lunes

También se esperan lluvias muy fuertes en:

Sonora

Sinaloa

Chihuahua

Durango

Zacatecas

San Luis Potosí

Puebla

Oaxaca

Chiapas

Mientras que Aguascalientes, Estado de México, Hidalgo, Veracruz, Guerrero y Jalisco registrarán lluvias fuertes durante la jornada.

Onda tropical 7 y sistema frontal provocarán lluvias en México

Según el SMN, las condiciones meteorológicas serán generadas por una circulación ciclónica en niveles medios de la atmósfera, canales de baja presión, un sistema frontal fuera de temporada en el norte del país y el avance de la onda tropical número 7 sobre el sureste mexicano.

La combinación de estos fenómenos favorecerá tormentas en gran parte del territorio nacional.

Persistirá la onda de calor con temperaturas de hasta 45 grados

Mientras algunas regiones enfrentarán lluvias intensas, otras continuarán bajo condiciones extremas de calor.

Se prevén temperaturas máximas de 40 a 45 grados Celsius en:

Sonora

Noreste de Baja California

Norte de Sinaloa

Noreste y oeste de Chihuahua

Asimismo, continuará la onda de calor en zonas de Baja California, Sonora, Sinaloa y Durango.

Vientos fuertes podrían derribar árboles y anuncios

El pronóstico también contempla rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora en Chihuahua y de hasta 60 kilómetros por hora en entidades como Sonora, Tamaulipas, Veracruz, Jalisco, Oaxaca y Chiapas.

Protección Civil advirtió que estas condiciones podrían provocar:

Caída de árboles

Derribo de anuncios espectaculares

Cortes de energía eléctrica

Riesgos para peatones y automovilistas

Recomendaciones ante lluvias fuertes e inundaciones

Ante el pronóstico de lluvias intensas, Conagua recomienda:

Mantenerse informado mediante fuentes oficiales.

Evitar cruzar ríos, arroyos o zonas inundadas.

No refugiarse bajo árboles durante tormentas eléctricas.

Tener lista una mochila de emergencia.

Seguir las indicaciones de Protección Civil.

Las autoridades pidieron especial atención en las regiones del norte y noreste del país, donde el riesgo de inundaciones y afectaciones por lluvias será mayor durante este lunes.