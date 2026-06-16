Solicitar la visa de turista para Estados Unidos (B1/B2) en familia puede parecer un proceso más sencillo al hacerlo de forma conjunta, pero recientemente las autoridades estadounidenses han cambiado uno de los pasos clave: la entrevista consular. Este cambio impacta directamente a quienes planean viajar con hijos, adultos mayores o en grupo familiar.

Nuevo requisito: todos deben asistir a la entrevista consular

De acuerdo con información oficial de la Embajada y Consulados de Estados Unidos en México, cada integrante del grupo familiar debe presentarse físicamente a su cita en el consulado, sin importar su edad. Esto incluye tanto a menores de edad como a personas mayores.

Este lineamiento forma parte de los procesos de verificación que realiza el Departamento de Estado para determinar si un solicitante cumple con los requisitos de ingreso al país. La entrevista es un paso fundamental, ya que es ahí donde un oficial consular evalúa el perfil del viajero, su intención de viaje y sus vínculos con su país de origen.

Además, las autoridades advierten que si alguno de los integrantes no acude a la cita, su trámite puede retrasarse o quedar incompleto, lo que podría afectar los planes de viaje del grupo.

Cada persona debe llenar su propio formulario DS-160

Otro punto esencial al tramitar la visa en familia es que no existe un formulario único para todos los integrantes. Uno de los familiares puede continuar la solicitud DS-160 de otros familiares, tras terminar la suya.

El Departamento de Estado establece que este formulario es el primer paso obligatorio en el proceso de solicitud de visa de no inmigrante. Una vez enviado, se genera una hoja de confirmación indispensable para continuar con la programación de la entrevista.

El sistema permite vincular solicitudes familiares para agendar citas en conjunto, lo que facilita la organización del trámite.

¿Cómo hacer la cita familiar correctamente?

El procedimiento recomendado por las plataformas oficiales del gobierno estadounidense es el siguiente:

Completar el DS-160 de cada integrante: se inicia con un solicitante principal y posteriormente se llenan los formularios del resto de la familia.

Guardar el número de confirmación de cada solicitud.

Crear una cuenta en el sistema de citas del consulado.

Agregar a todos los familiares como solicitantes dependientes para programar una cita grupal.

Pagar la tarifa de visa por cada persona, ya que el pago es individual y no transferible.

Asistir todos juntos el día de la entrevista, con la documentación correspondiente.

Documentos básicos para la entrevista

Las autoridades consulares señalan que cada solicitante debe presentarse con:

Pasaporte vigente.

Página de confirmación del formulario DS-160.

Comprobante de cita.

Fotografía reciente (en caso de aplicar).

Dependiendo del caso, el oficial consular puede solicitar documentos adicionales que respalden el propósito del viaje o la solvencia económica.

¿Por qué es importante este cambio?

El endurecimiento en la asistencia obligatoria de todos los integrantes responde a políticas de verificación más estrictas por parte del gobierno estadounidense para evaluar individualmente a cada solicitante, incluso a menores de edad, para garantizar que cumplen con los criterios legales de entrada.