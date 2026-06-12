El pasaporte electrónico mexicano se ha convertido en uno de los documentos más importantes para viajar al extranjero y acreditar la identidad. Desde su implementación por parte del Gobierno de México hace unos cinco años, este formato ha generado interés entre los ciudadanos, especialmente por sus medidas de seguridad.

A pesar de ello, muchas personas aún se preguntan si deben cambiar su pasaporte tradicional por esta versión actualizada. La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ha sido clara: no es obligatorio hacerlo de inmediato, ya que los pasaportes anteriores siguen siendo válidos hasta su fecha de vencimiento.

¿Qué es el pasaporte electrónico mexicano?

El pasaporte electrónico es una evolución del documento tradicional que incorpora tecnología avanzada para proteger la identidad de su titular. Su característica principal es un chip integrado que almacena datos biométricos, como la fotografía del portador, lo que permite una verificación más rápida y confiable en aeropuertos y puntos migratorios.

Este tipo de pasaporte cumple con estándares internacionales, lo que facilita el tránsito en distintos países y fortalece la seguridad en los controles fronterizos.

Además, incluye una hoja de policarbonato donde se graban los datos personales del titular mediante tecnología especializada. Este material es más resistente que el papel convencional y dificulta significativamente la falsificación o alteración del documento.

También se realizaron ajustes en su diseño, como detalles en la portada, que forman parte de esta actualización hacia un formato más moderno.

¿Por qué es más seguro el pasaporte electrónico?

La principal ventaja del pasaporte electrónico mexicano es su alto nivel de seguridad. El chip integrado permite almacenar información biométrica que no puede ser alterada fácilmente, lo que reduce el riesgo de suplantación de identidad.

A esto se suma la hoja de policarbonato, que protege los datos biográficos del portador y evita manipulaciones.

En el caso de los menores de edad, el documento cuenta con medidas adicionales: incluye el nombre, fotografía, CURP y firma de los padres o tutores. Esto refuerza la protección de niñas, niños y adolescentes, ya que facilita la verificación de su información y reduce posibles riesgos en viajes internacionales.

¿Es obligatorio cambiar tu pasaporte actual?

No. De acuerdo con la SRE, los pasaportes emitidos antes de la introducción del formato electrónico continúan siendo válidos hasta la fecha de vencimiento indicada en la libreta. Esto significa que puedes seguir utilizándolo sin problema para viajar o como identificación oficial.

Sin embargo, si deseas contar con las ventajas del pasaporte electrónico, puedes tramitarlo aun cuando tu documento actual esté vigente. En ese caso, deberás realizar el proceso normal de renovación y cubrir el pago correspondiente.

Costos del pasaporte mexicano en 2026

El precio del pasaporte depende de la vigencia que elijas. Para 2026, las tarifas oficiales en México son las siguientes:

Pasaporte de 1 año: 920 pesos.

Pasaporte de 3 años: 1,795 pesos.

Pasaporte de 6 años: 2,440 pesos.

Pasaporte de 10 años: 4,280 pesos.

Existen descuentos del 50% para personas mayores de 60 años, personas con discapacidad y trabajadores agrícolas temporales en Canadá:

1 año: 460 pesos.

3 años: 900 pesos.

6 años: 1,220 pesos.

10 años: 2,140 pesos.

¿Cómo sacar cita para el pasaporte?

Para tramitar o renovar el pasaporte electrónico es necesario agendar una cita. Aunque tradicionalmente se podía hacer por teléfono o internet, actualmente existe una opción más rápida y accesible: WhatsApp.

El proceso es sencillo:

Guarda el número oficial: +52 55 8932 4827.

Abre WhatsApp y envía la palabra “Hola”.

Sigue las instrucciones del chat automatizado.

Selecciona el estado y la oficina donde deseas realizar el trámite.

Este sistema permite iniciar la solicitud en cuestión de minutos, siempre y cuando cuentes con conexión a internet y tus datos personales a la mano.