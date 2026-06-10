Desde el 7 de mayo de 2025, entró en vigor la exigencia de la REAL ID, una identificación oficial reforzada que ahora es indispensable para abordar vuelos nacionales dentro de Estados Unidos. Esta medida forma parte de una política federal que busca elevar los estándares de seguridad en los documentos de identificación emitidos por los estados.

Te explicamos qué es la REAL ID, para qué sirve, cuáles son sus requisitos y cómo tramitarla paso a paso.

¿Qué es la REAL ID?

La REAL ID es una licencia de conducir o tarjeta de identificación que cumple con estándares federales de seguridad establecidos por el Congreso de Estados Unidos en 2005.

Su implementación respondió a que muchas licencias estatales no contaban con los niveles de seguridad necesarios. Por eso, este documento incorpora:

Tecnología avanzada contra falsificación.

Verificación más estricta de identidad.

Controles para prevenir fraude interno.

Revisión de documentos y antecedentes.

Físicamente, la REAL ID se distingue porque tiene una estrella en la parte superior derecha de la tarjeta. Aunque contiene los mismos datos básicos que una licencia tradicional, su validación es más rigurosa.

¿Para qué sirve la REAL ID?

Abordar vuelos nacionales dentro de Estados Unidos.

Acceder a instalaciones federales restringidas.

Entrar a centrales nucleares u otros edificios del gobierno.

Esto significa que, si eres mayor de 18 años, necesitarás una REAL ID (o una alternativa aceptada, como pasaporte) para pasar los controles de seguridad en aeropuertos operados por la TSA.

No sustituye al pasaporte para viajes internacionales ni es obligatoria para conducir, pero sí para los fines antes mencionados.

¿Quiénes necesitan la REAL ID?

La REAL ID está dirigida principalmente a:

Ciudadanos estadounidenses.

Residentes legales permanentes.

Los extranjeros que visitan Estados Unidos no necesitan una REAL ID, ya que pueden usar su pasaporte válido y visa o ESTA, según el caso.

Requisitos para tramitar la REAL ID

Para obtener una REAL ID, debes presentar documentación que cumpla con los requisitos federales. En general, necesitarás:

1. Identidad y nombre legal

Documento oficial que muestre tu nombre completo, por ejemplo:

Acta de nacimiento.

Pasaporte estadounidense vigente.

2. Fecha de nacimiento

Generalmente incluida en el acta de nacimiento o pasaporte.

3. Número de Seguro Social

Tarjeta del Seguro Social .

. O documento oficial donde aparezca tu número.

4. Dos comprobantes de domicilio

Deben mostrar tu dirección principal actual, por ejemplo:

Recibo de servicios (luz, agua).

Estado de cuenta bancario.

Contrato de renta.

5. Estatus migratorio legal

Debes comprobar que estás legalmente en el país, con documentos como:

Pasaporte estadounidense.

Green card (residencia permanente).

(residencia permanente). Documentos de inmigración válidos.

Trámite paso a paso para sacar la REAL ID

El proceso se realiza a través del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) de cada estado. Aunque puede variar ligeramente, el procedimiento general es el siguiente:

Paso 1: Revisar requisitos estatales

Consulta el sitio web del DMV de tu estado para verificar:

Documentos específicos aceptados.

Costos.

Disponibilidad de citas.

Paso 2: Reunir la documentación

Prepara todos los documentos necesarios:

Identidad (acta o pasaporte).

Seguro Social.

Comprobantes de domicilio.

Prueba de estatus legal.

Asegúrate de que los nombres coincidan en todos los documentos.

Paso 3: Agendar una cita (si aplica)

Muchos estados requieren programar una cita previa en el DMV. En algunos casos, puedes iniciar el trámite en línea.

Paso 4: Acudir al DMV en persona

Debes presentarte físicamente para:

Entregar documentos.

Tomarte fotografía.

Completar la solicitud.

Proporcionar huellas o firma.

Paso 5: Pagar la tarifa

El costo varía por estado, pero suele ser similar al de renovar una licencia de conducir.

Paso 6: Recibir tu REAL ID

En algunos casos te darán un documento provisional.

La tarjeta oficial llega por correo en días o semanas.

Si planeas viajar dentro de Estados Unidos, lo más conveniente es tramitar la REAL ID con anticipación, ya que la demanda en oficinas DMV suele ser alta. Este documento no solo simplifica tus viajes, también garantiza que tu identificación cumple con los estándares de seguridad más exigentes del país.