Renovar la visa americana en México es un trámite que, en 2026, se ha vuelto más ágil y accesible para muchos solicitantes. Gracias a ajustes recientes en el proceso, cada vez más personas pueden completar la renovación sin acudir a una entrevista, lo que reduce considerablemente los tiempos de espera. Sin embargo, es importante conocer cuánto tarda realmente el proceso y qué factores influyen.

¿Cuánto tiempo tarda la renovación de la visa?

Una vez que entregas tus documentos en el Centro de Atención al Solicitante (CAS), el tiempo aproximado para recibir tu visa renovada es de 8 a 10 semanas. Este plazo incluye la revisión de tu solicitud y la emisión del documento.

No obstante, este periodo puede variar según la demanda, la ciudad donde realizas el trámite y si tu proceso requiere pasos adicionales.

Un proceso más rápido en 2026

En junio de 2026, el trámite de renovación destaca por ser más eficiente, principalmente porque muchos solicitantes pueden evitar la entrevista consular.

Si tu visa venció recientemente, es probable que puedas acceder a un esquema simplificado, lo que representa un ahorro importante de tiempo y esfuerzo.

¿Quiénes pueden renovar sin entrevista?

Una de las principales ventajas actuales es la posibilidad de renovar la visa sin asistir a una entrevista. Generalmente, puedes acceder a este beneficio si tu visa anterior expiró hace menos de 12 meses.

El sistema determina automáticamente tu elegibilidad al completar el formulario DS-160. Si cumples con los requisitos, podrás continuar el trámite sin acudir al consulado, lo que acelera el proceso.

Tiempos de espera para iniciar el trámite

Antes de entregar tus documentos, deberás completar el registro y realizar el pago. En junio de 2026, los tiempos para avanzar en esta etapa son bastante cortos en distintas ciudades:

Nogales: 2 días.

Mérida: 2 días.

Ciudad Juárez: 3 días.

Matamoros: 2 días.

Hermosillo: 2 días.

Guadalajara: 2 días.

Tijuana: 2 días.

Nuevo Laredo: 2 días.

Ciudad de México: 2 días.

Monterrey: 3 días.

Esto significa que, en la mayoría de los casos, podrás avanzar rápidamente en el proceso inicial.

Requisitos para renovar sin entrevista

Para acceder a este esquema simplificado, debes cumplir con ciertas condiciones:

Renovar una visa emitida en el mismo país donde realizas el trámite.

Que tu visa esté vigente o haya vencido en los últimos 12 meses.

Ser ciudadano o residente permanente del país.

Haber registrado previamente tus 10 huellas dactilares.

Que tu visa anterior no haya sido robada, perdida o revocada.

No tener rechazos recientes en solicitudes de visa.

Cumplir con estos requisitos es clave para evitar la entrevista y agilizar la renovación.

Costo de la renovación en 2026

El precio para renovar la visa americana de turista es el mismo que el de una solicitud por primera vez:

Visa B1/B2 (turismo o negocios): 185 dólares.

El pago se realiza después de llenar el formulario y es indispensable para continuar con el trámite.

Paso a paso del proceso de renovación de visa americana

El procedimiento para renovar la visa sin entrevista es sencillo si sigues cada paso cuidadosamente:

Completa el formulario DS-160 con tus datos personales, laborales y de viaje.

Crea una cuenta en el sistema de visas y realiza el pago.

Espera la confirmación del sistema.

Verifica tu elegibilidad para determinar si puedes evitar la entrevista.

Entrega o envía tus documentos según las instrucciones.

Recibe tu visa, ya sea en el CAS o por paquetería.

¿Qué pasa si no calificas para renovar sin entrevista?

Si el sistema determina que no cumples con los requisitos, deberás seguir el proceso tradicional, lo que implica agendar una entrevista presencial con un oficial consular. Esto puede aumentar los tiempos de espera.

En 2026, renovar la visa americana en México es más rápido y sencillo, especialmente si cumples con los requisitos para evitar la entrevista. Aunque el proceso completo puede tardar entre 8 y 10 semanas después de entregar documentos, las etapas iniciales son ágiles y el sistema digital facilita gran parte del trámite.