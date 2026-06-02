El Departamento de Estado de Estados Unidos publicó el Boletín de Visas correspondiente a junio de 2026, un documento clave que determina quién puede avanzar en su trámite de residencia permanente y cuánto tiempo más deberá esperar.

Para miles de mexicanos con peticiones familiares o laborales en proceso, este boletín no solo marca fechas: define expectativas reales sobre cuándo podrán obtener una “green card”.

¿Cómo se calculan los tiempos de espera?

El sistema migratorio estadounidense funciona con límites anuales de visas y con una lista de espera organizada por la llamada fecha de prioridad, que corresponde al momento en que se presentó la solicitud.

Cada mes, el gobierno publica una fecha de corte. Si la fecha de prioridad de una persona es anterior a la publicada, puede avanzar en su trámite. Si no, deberá seguir esperando.

Esto es especialmente relevante en categorías donde la demanda supera el número de visas disponibles, lo que genera esperas de años —e incluso décadas.

Así están los tiempos de espera para mexicanos

De acuerdo con el boletín de junio de 2026, estos son los tiempos aproximados de espera en solicitudes familiares para personas nacidas en México:

Hijos solteros mayores de ciudadanos (F1).

Fecha de prioridad actual: 8 de noviembre de 2007.

Tiempo estimado de espera: alrededor de 18 años y medio.

Esta categoría muestra un avance lento, reflejo de la alta demanda acumulada.

Cónyuges e hijos menores de residentes permanentes (F2A)

Fecha de prioridad: 1 de enero de 2024.

Tiempo de espera: cerca de 2 años y 9 meses.

Es una de las categorías más dinámicas para mexicanos, con avances recientes que reducen la espera.

Hijos solteros mayores de residentes permanentes (F2B)

Fecha de prioridad: 15 de febrero de 2009

Tiempo de espera: aproximadamente 17 años

La espera se mantiene prolongada, con movimientos limitados en los últimos meses.

Hijos casados de ciudadanos estadounidenses (F3)

Fecha de prioridad: 1 de mayo de 2001.

Tiempo de espera: cerca de 25 años.

Esta es una de las categorías con mayor rezago estructural.

Hermanos de ciudadanos estadounidenses (F4)

Fecha de prioridad: 8 de abril de 2001.

Tiempo de espera: más de 25 años.

Se trata de la categoría con las esperas más largas para mexicanos, reflejando la alta demanda acumulada durante décadas.

¿Y qué pasa con las visas por trabajo?

En contraste con las visas familiares, muchas categorías laborales para México se mantienen con disponibilidad más amplia:

EB-1 y EB-2 (trabajadores altamente calificados): disponibles sin retraso (“current”).

EB-3 (trabajadores profesionales): con una espera cercana a 2 años.

Otros trabajadores EB-3: alrededor de 4 años.

Esto se debe a que, en general, la demanda laboral para México es menor en comparación con otros países.

¿Por qué México tiene esperas tan l a rgas?

El propio sistema establece que ningún país puede recibir más del 7% de las visas disponibles cada año, independientemente de su tamaño poblacional o nivel de demanda.

Esto provoca que países con alta migración hacia Estados Unidos, como México, acumulen largas listas de espera en categorías familiares.