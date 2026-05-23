El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) anunció un cambio que impactará directamente a miles de extranjeros que aspiran a obtener la residencia permanente, conocida como Green Card.

A través de un nuevo comunicado, USCIS reiteró que el ajuste de estatus dentro del país no debe ser la regla general, sino una excepción. En su lugar, se refuerza el uso del procesamiento consular desde el extranjero como la vía principal para solicitar la residencia.

Este anuncio cambiará el camino hacia la residencia permanente para estudiantes, trabajadores temporales y otros no inmigrantes que actualmente se encuentran en territorio estadounidense.

Un cambio clave: regresar al país de origen

La nueva política señala que la mayoría de los extranjeros que se encuentran temporalmente en Estados Unidos y desean obtener la residencia permanente deberán salir del país y completar el trámite desde una embajada o consulado estadounidense en el extranjero.

El portavoz de USCIS, Zach Kahler, explicó el objetivo de esta medida:

“De ahora en adelante, un extranjero que se encuentre temporalmente en Estados Unidos y desee obtener la Green Card deberá regresar a su país de origen para solicitarla, salvo en circunstancias excepcionales”.

La decisión busca retomar “el propósito original de la ley”, evitando que el sistema migratorio sea utilizado de manera distinta a la contemplada por el Congreso. Además, se plantea que esta medida podría reducir los casos de personas que permanecen en el país tras la negativa de su solicitud.

Quiénes deberán regresar a su país de origen

Los llamados no inmigrantes, es decir, personas que ingresaron legalmente a Estados Unidos con un propósito temporal, como:

Estudiantes internacionales.

Trabajadores con visas temporales.

Turistas.

Personas con permisos de corta duración.

Según USCIS, estas categorías están diseñadas para estancias limitadas en el tiempo y con objetivos específicos, por lo que su permanencia no debería convertirse en el primer paso hacia la residencia permanente.“Nuestro sistema está diseñado para que se vayan una vez finalizada su visita”, subrayan.

En este contexto, quienes busquen la Green Card ya no podrán asumir que podrán cambiar su estatus desde dentro del país, salvo que logren justificar circunstancias excepcionales.

El ajuste de estatus: una medida “extraordinaria”

Uno de los puntos más relevantes del memorando es la reafirmación jurídica de que el ajuste de estatus —es decir, el proceso para obtener la residencia sin salir de Estados Unidos— no es un derecho garantizado.

USCIS destaca que este beneficio es:

Discrecional: depende de la evaluación individual de cada caso.

Una gracia administrativa: no constituye una obligación para el gobierno.

Un remedio extraordinario: no sustituye el proceso consular regular.

Cómo será el proceso a partir de ahora

Bajo esta nueva orientación, el procedimiento típico para obtener la Green Card seguirá estos pasos:

1. Salida de Estados Unidos

El solicitante deberá abandonar el país al concluir su estatus temporal o cuando decida iniciar el trámite.

2. Solicitud de visa de inmigrante

El proceso continuará desde el país de origen o residencia, a través del Departamento de Estado.

3. Entrevista consular

El solicitante acudirá a una embajada o consulado estadounidense para presentar su caso.

4. Evaluación de elegibilidad

Se analizarán criterios como:

Historial migratorio.

Cumplimiento de condiciones de la visa previa.

Posibles violaciones o incumplimientos.

Conducta general del solicitante.

Evidencia de vínculos familiares o laborales.

5. Decisión final

La aprobación dependerá del cumplimiento de los requisitos y de la evaluación discrecional del caso.

Algunas categorías de inmigrantes podrían seguir siendo elegibles para ajustar su estatus dentro del país, especialmente aquellas que legalmente contemplan la doble intención o que dependen exclusivamente de este mecanismo.No obstante, la agencia dejó claro que estas situaciones serán evaluadas con cautela y no constituyen la norma.

Señalan que al trasladar más casos al ámbito consular, la agencia podrá concentrarse en otras prioridades, como:

Visas para víctimas de delitos y trata de personas.

Procesos de naturalización.

Casos humanitarios.

Ante este nuevo panorama, quienes actualmente se encuentran en Estados Unidos deben planificar cuidadosamente su estrategia migratoria, pues no podrán asumir que podrán obtener la Green Card sin salir del país. Se les recomienda consultar a un abogado migratorio.