Estados Unidos y México comparten una de las fronteras más transitadas del mundo, con más de 3,000 kilómetros de extensión y millones de personas que cruzan cada año por motivos laborales, turísticos o familiares. No es extraño que muchos mexicanos quieran viajar para reunirse con sus seres queridos, pero al momento de iniciar el trámite surge una duda muy común: ¿qué visa necesito para visitar a mi familia en Estados Unidos?

La respuesta es más sencilla de lo que parece, pero también es donde muchas personas cometen errores.

La visa correcta: B1/B2

Si tu intención es viajar a Estados Unidos para visitar a familiares, la visa que necesitas es la B1/B2, conocida popularmente como “visa de turista”.

Aunque muchas personas creen que esta visa es únicamente para turismo, la realidad es que también permite visitas temporales a familiares y amigos. Es decir, puedes viajar, convivir con tu familia y regresar a México dentro del periodo autorizado.

La visa B1/B2 es una visa de no inmigrante, lo que significa que no te permite vivir en Estados Unidos, solo permanecer de forma temporal.

El error más común que debes evitar

Uno de los errores más frecuentes es pensar que existe una visa especial para visitar a familiares o que se necesita una diferente a la de turista. Esto es falso. La visa B1/B2 es la indicada para este tipo de viajes.

Otro error importante es no dejar claro que tu estancia será temporal. Si las autoridades creen que tu intención es quedarte a vivir en Estados Unidos, pueden negarte la visa o incluso impedirte la entrada al país.

¿Y si quiero vivir con mi familia en Estados Unidos?

En ese caso, la visa B1/B2 no es suficiente.

Si tu objetivo es residir permanentemente en Estados Unidos, tu familiar deberá patrocinarte a través de una visa de inmigrante, lo que eventualmente puede llevar a obtener una Green Card.

¿Cómo solicitar la visa B1/B2?

El proceso consta de varios pasos bien definidos:

1. Llenar el formulario DS-160

Este es el primer requisito. Aquí deberás indicar el motivo de tu viaje. En este caso, puedes seleccionar visitar a familiares.

Si tus familiares viven legalmente en Estados Unidos, puedes mencionarlos sin problema.

Si no tienen estatus migratorio regular, mencionarlos podría generar complicaciones.

También deberás incluir la dirección donde te hospedarás. Si te quedarás con ellos, puedes poner su domicilio.

2. Pagar la solicitud

El costo de la visa es de 185 dólares y se paga antes de continuar el proceso.

3. Agendar citas

Tendrás que programar:

Una cita en el Centro de Atención al Solicitante (CAS) para datos biométricos.

Una entrevista en la embajada o consulado.

4. Acudir a la entrevista

El oficial consular te hará preguntas basadas en la información que proporcionaste en el DS-160.

Si indicaste que visitarás a tu familia, es muy probable que te pregunten:

Quiénes son.

Dónde viven.

Cuánto tiempo planeas quedarte.

La recomendación es ser claro y consistente con tus respuestas.

¿Qué actividades permite la visa B1/B2?

Además de visitar familiares, esta visa te permite realizar varias actividades temporales en Estados Unidos.

Como turista (B2):

Viajar por diversión o vacaciones.

Visitar familiares y amigos.

Ir de compras.

Recibir tratamiento médico.

Participar en eventos sociales.

Tomar cursos recreativos cortos.

Como visitante de negocios (B1):

Asistir a reuniones o conferencias.

Negociar contratos.

Recibir capacitación.

Participar en eventos profesionales.

Independientemente del motivo de tu viaje, debes dejar claro que no te quedarás a vivir en Estados Unidos.

Cuando llegues al país, el oficial de migración (CBP) será quien determine cuánto tiempo puedes permanecer. Por eso es importante demostrar:

Que tienes intención de regresar a México.

Que tu visita es temporal.

No necesitas un permiso especial ni una categoría diferente, pero sí debes evitar el error más común: confundir el propósito de tu viaje o no demostrar que regresarás a tu país.

Prepararte correctamente, llenar bien tu solicitud y ser claro en tu entrevista puede marcar la diferencia entre obtener la visa o recibir una negativa.