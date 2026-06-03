El proceso para renovar la visa americana de turista en México se ha vuelto más ágil en 2026. Gracias a los ajustes recientes, muchos solicitantes pueden completar el trámite sin necesidad de acudir a una entrevista consular, lo que representa un ahorro importante de tiempo y esfuerzo.

Si tu visa venció recientemente, es posible que puedas aprovechar este esquema simplificado.

¿Quiénes pueden renovar la visa sin entrevista?

Una de las principales ventajas actuales es que, si tu visa anterior expiró hace menos de 12 meses, es muy probable que puedas renovarla sin tener que asistir al consulado.

El sistema evalúa tu elegibilidad automáticamente una vez que completas el formulario DS-160 con tus datos personales y la información de tu visa anterior. Si cumples con los criterios, recibirás una notificación que te permitirá continuar el proceso de forma simplificada.

En estos casos, no será necesario agendar una entrevista presencial, lo que reduce considerablemente los tiempos de espera.

Fechas y tiempos de espera en junio de 2026

Durante junio de 2026, los tiempos para avanzar en el trámite de renovación sin entrevista son relativamente cortos en distintas ciudades del país. Estas son las estimaciones actuales:

Nogales: 2 días.

Mérida: 2 días.

Ciudad Juárez: 3 días.

Matamoros: 2 días.

Hermosillo: 2 días.

Guadalajara: 2 días.

Tijuana: 2 días.

Nuevo Laredo: 2 días.

Ciudad de México: 2 días.

Monterrey: 3 días.

Esto significa que, en la mayoría de los casos, podrás avanzar rápidamente con el proceso una vez que realices el pago y completes tu registro.

Requisitos para renovar la visa sin entrevista

Para acceder a este beneficio, el Departamento de Estado establece ciertas condiciones que debes cumplir:

Estar renovando una visa emitida en el mismo país donde solicitas el trámite.

Que tu visa siga vigente o haya vencido en los últimos 12 meses.

Ser ciudadano o residente permanente del país y encontrarte físicamente en él.

Haber registrado previamente tus 10 huellas dactilares.

Que tu visa anterior no haya sido robada, perdida o revocada.

No haber tenido un rechazo reciente en una solicitud de visa.

Cumplir con estos requisitos es clave para evitar la entrevista y agilizar el proceso.

Costos del trámite de visa en 2026

Renovar la visa americana sin entrevista tiene el mismo costo que tramitarla por primera vez.

Visa de turista B1/B2: 185 dólares

Este pago se realiza después de completar la solicitud y es necesario para poder avanzar en el proceso.

Paso a paso para renovar la visa sin entrevista

El procedimiento es sencillo, pero requiere atención a cada detalle:

Completa el formulario DS-160: Debes ingresar a la página oficial y llenar las 13 secciones con tu información personal, laboral y de viaje. Al final obtendrás un código de barras.

Crea una cuenta en el sistema de visas: Regístrate con tu correo electrónico y sigue las instrucciones para realizar el pago.

Espera la confirmación del sistema: Una vez detectado el pago, podrás avanzar en el proceso.

Verifica tu elegibilidad: El sistema te indicará si puedes renovar sin entrevista.

Entrega o envía tus documentos: Si calificas, recibirás indicaciones para entregar tu documentación sin acudir a entrevista.

Recibe tu visa: Podrás recogerla en el CAS o recibirla por paquetería, según lo que hayas seleccionado.

¿Qué pasa si no calificas?

En caso de que el sistema determine que no cumples con los requisitos, tendrás que continuar con el proceso tradicional, lo que implica agendar y asistir a una entrevista presencial con un oficial consular.

La posibilidad de renovar la visa americana sin entrevista en junio de 2026 representa una gran ventaja para miles de solicitantes en México. Con tiempos de espera cortos y un proceso más digital, este esquema facilita el trámite, siempre y cuando cumplas con los requisitos establecidos.