Buenas noticias para miles de personas en México: la Secretaría de Bienestar confirmó el inicio de un nuevo periodo de registro para personas mayores de 60 años, con el cual hombres y mujeres podrán recibir una pensión que los apoye económicamente en sus hogares. ¿Cuándo abren las inscripciones y cuáles son los requisitos? Entérate de todos los detalles.

Las pensiones y programas de la Secretaría de Bienestar son de los apoyos económicos más buscados y solicitados por la población; aunque actualmente están disponibles más de 10, las ayudas están destinadas a ciertos sectores, sobre todo, los más vulnerables.

Uno de esos grupos es el de los adultos mayores y, en esta ocasión, podrán registrarse a la pensión desde los 60 años, solamente deben cumplir con algunos requisitos para que puedan cobrar dicho apoyo.

¿Quiénes pueden registrarse para recibir la pensión?

La nueva jornada de incorporación está dirigida a:

Mujeres de 60 a 64 años que deseen ingresar a la Pensión Mujeres Bienestar .

. Personas adultas mayores de 65 años que aún no formen parte de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.

Estos programas buscan brindar apoyo económico a sectores prioritarios de la población.

¿Cuándo abre el registro de la pensión?

La Secretaría de Bienestar informó que el proceso de inscripción se realizará del 22 al 28 de junio de 2026 en los módulos habilitados en todo el país.

Los interesados deberán acudir personalmente para entregar la documentación requerida y completar su registro.

¿Cuánto dinero entregan estas pensiones?

-Pensión Mujeres Bienestar

3 mil 100 pesos bimestrales.

-Pensión para Adultos Mayores

6 mil 400 pesos cada dos meses.

Los depósitos se realizan directamente a través del Banco del Bienestar.

¿Qué documentos necesito para registrarme?

Las personas interesadas deberán presentar:

Identificación oficial vigente

CURP certificada y actualizada

Acta de nacimiento legible

Comprobante de domicilio reciente

Número telefónico de contacto.

¿Dónde se realiza el registro?

La inscripción se lleva a cabo en los módulos de la Secretaría de Bienestar distribuidos en todo el país, en un horario de 10:00 a 16:00 horas.

¿Qué pasa cuando una mujer cumple 65 años?

Una de las ventajas de la Pensión Mujeres Bienestar es que, al cumplir 65 años, las beneficiarias pueden incorporarse a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores. Esto les permite acceder al apoyo económico correspondiente a dicho programa sin necesidad de iniciar un nuevo trámite desde cero.