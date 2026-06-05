La temporada de lluvias ya inició y con ello se prevé que miles de trabajadores de la Ciudad de México resulten afectados por los retrasos que el clima pueda ocasionar en sus traslados; ante esta situación es que muchos se preguntan si las empresas pueden obligarte a ir a trabajar bajo estas condiciones o si podrían solicitar home office. Te contamos lo que está en la ley y las propuestas que las autoridades de la capital están considerando.

Cada que llueve la CDMX se vuelve un caos: aumenta el tráfico, el Metro detiene o disminuye la velocidad de sus trenes, el Metrobús brinda servicio pero con retraso, algunas calles se inundan y otras, se encharcan, imposibilitando que los peatones circulen con normalidad y seguridad.

Todos estos problemas provocan que miles de trabajadores lleguen tarde a su trabajo o a sus hogares, pues con las lluvias el tiempo de su trayecto aumenta una, dos o hasta tres horas. Es por esto que en la CDMX se esta considerando la opción de implementar el home office cuando haya mal clima.

¿Habrá home office obligatorio por las lluvias en CDMX?

De momento no está en la ley que los trabajadores puedan hacer home office en caso de lluvias, pero el Congreso de la CDMX aprobó por unanimidad una iniciativa de reforma para establecer el trabajo remoto ante fenómenos naturales que dificulten la movilidad de los trabajadores.

El Congreso avaló la reforma laboral propuesta por la diputada Leonor Gómez Otegui, noticia que se dio a conocer el pasado 30 de mayo; de acuerdo con la iniciativa, se busca salvaguardar la integridad física y mental de las personas (ya que la propuesta también incluye la desconexión digital).

¿Quiénes podrían solicitar home office en temporada de lluvias?

En caso de que se apruebe esta iniciativa, serán los trabajadores de la CDMX los que accedan al home office en temporada de lluvias. Es importante mencionar que no se ha contemplado para que dicha propuesta se aplique a nivel nacional.

¿Qué dice la iniciativa de home office por lluvias?

La iniciativa promovida plantea reformar el artículo 57 de la Ley Federal del Trabajo esto con la finalidad de determinar que en caso de fenómenos naturales que compliquen las condiciones de movilidad o asistencia al centro de labores, la persona trabajadora pueda solicitar la modificación temporal de sus condiciones de trabajo.

Según la propuesta, se busca que el home office sea temporal o excepcional, principalmente por lluvias. “La lluvia trae consigo una serie de actos que dificultan la realización de las actividades cotidianas, primero porque la sola presencia de la precipitación retrasa el avance automovilístico y de transporte público, lo que puede triplicar el tiempo de traslado de una persona a su hogar, su trabajo, su escuela o cualquier lado”, se lee en el documento.

¿Pueden descontarte el día si no llegas por una inundación?

Si una situación extraordinaria, como una inundación severa, bloquea completamente el acceso al centro de trabajo, el empleado debe informar de inmediato a su empleador y documentar la situación en la medida de lo posible. Cada caso puede analizarse de manera particular según los reglamentos internos de la empresa y las condiciones del evento.