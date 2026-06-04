La tormenta tropical Amanda se formó en el océano Pacífico y se convirtió en el primer ciclón tropical de la temporada de huracanes 2026 en esa cuenca, de acuerdo con información del Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos y la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Las autoridades meteorológicas señalaron que el sistema se localiza a más de 2 mil kilómetros al oeste-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, por lo que actualmente no representa peligro para territorio mexicano.

Tormenta tropical Amanda 2026: ubicación y trayectoria en el Pacífico

De acuerdo con el reporte más reciente, el centro de la tormenta tropical Amanda se encuentra aproximadamente a 2 mil 420 kilómetros al oeste-suroeste del extremo sur de la península de Baja California.

El Centro Nacional de Huracanes detalló que el sistema presenta vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora y se desplaza sobre aguas abiertas del océano Pacífico.

Los meteorólogos prevén que Amanda continúe fortaleciéndose durante los próximos dos días antes de comenzar un proceso gradual de debilitamiento hacia el fin de semana.

¿La tormenta tropical Amanda representa riesgo para México?

La Comisión Nacional del Agua informó que, debido a su distancia y trayectoria actual, Amanda no representa peligro para las costas mexicanas.

El organismo explicó que el sistema se mantiene muy alejado del territorio nacional y no se esperan efectos directos en México por el momento.

Sin embargo, las autoridades continúan monitoreando de manera permanente la evolución del fenómeno meteorológico para detectar cualquier cambio significativo en su comportamiento.

Temporada de huracanes 2026 en el Pacífico: Amanda es el primer ciclón tropical

La temporada de huracanes en el océano Pacífico oriental inició oficialmente el pasado 15 de mayo, mientras que la temporada del Atlántico comenzó el 1 de junio.

Amanda es el primer ciclón tropical nombrado que se desarrolla en el Pacífico durante este año, marcando así el inicio de la actividad ciclónica en la región.

Especialistas recuerdan que durante los próximos meses podrían desarrollarse más sistemas tropicales, por lo que recomiendan a la población mantenerse informada a través de los reportes oficiales emitidos por Conagua y Protección Civil.