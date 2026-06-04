Una fuerte movilización de cuerpos de emergencia se registró la mañana de este jueves en el municipio de Tepeaca, Puebla, luego de la explosión de cuatro pipas de gas LP que provocó una enorme columna de humo, varios estruendos y la evacuación de miles de personas.

De acuerdo con medios locales, el incidente ocurrió en la colonia San Juan Negrete, detrás del Centro Escolar Miguel Negrete, donde presuntamente se almacenaban pipas cargadas con gas licuado de petróleo (LP).

Este es el momento exacto de la #explosión de cuatro autotanques de gas L.P. en Tepeaca, #Puebla. Se evacuaron aproximadamente 2 mil personas de un hospital, escuelas y viviendas aledañas como medida preventiva, de acuerdo con el gobierno estatal.



En la zona siguen trabajando… pic.twitter.com/JAvvbxJTzt — Nacho Lozano (@nacholozano) June 4, 2026

Videos compartidos en redes sociales muestran el momento exacto de la explosión, que generó alarma entre habitantes, estudiantes y personal médico de la zona.

Explosión de pipas de gas en Tepeaca provoca evacuación masiva

Tras el estallido, alumnos de escuelas cercanas fueron evacuados de inmediato y decenas de personas huyeron de las inmediaciones por temor a nuevas explosiones.

En Puebla dos mil personas fueron evacuadas por la explosión de cuatro pipas de gas en Tepeaca.



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El Gobierno de Puebla informó que activó un Comando Unificado para coordinar las labores de emergencia, mientras elementos de Protección Civil estatal y municipal, bomberos y corporaciones de seguridad trabajan en el lugar.

Como medida preventiva, fueron evacuadas aproximadamente 2 mil personas de un hospital, planteles educativos y viviendas ubicadas cerca del sitio del siniestro.

Momento exacto de la explosión de cuatro autotanques de gas LP en Puebla

Las imágenes difundidas en redes sociales muestran una poderosa detonación seguida por una gran nube de humo y fuego que se elevó sobre la zona de San Juan Negrete.

Los estruendos fueron perceptibles en distintos puntos de la cabecera municipal de Tepeaca, lo que generó preocupación entre los habitantes y provocó múltiples reportes a los servicios de emergencia.

Las autoridades mantienen acordonada la zona mientras continúan las labores de enfriamiento para evitar nuevos riesgos.

Reportan personas lesionadas tras explosión en Tepeaca

De manera preliminar, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, informó que al menos tres personas resultaron lesionadas por la explosión.

Hasta el momento no se han reportado víctimas mortales, aunque las autoridades continúan evaluando los daños materiales y las posibles afectaciones a inmuebles cercanos.

Protección Civil exhortó a la población a mantenerse alejada del área afectada y seguir únicamente la información difundida por canales oficiales mientras concluyen las labores de atención de la emergencia.

VIDEO. IMÁGENES DE DRONES EN LA ZONA DE LA EXPLOSIÓN DE PIPAS EN TEPEACA, PUEBLA