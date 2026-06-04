El Instituto Nacional de Migración (INM) informó el despido de un agente migratorio luego de que fue captado en una riña con dos automovilistas en la carretera Ciudad Hidalgo-Tapachula , en el estado de Chiapas.

La decisión fue confirmada mediante una tarjeta informativa emitida por la Secretaría de Gobernación y el propio INM, después de que el incidente comenzara a circular ampliamente en redes sociales y medios digitales.

Se refieren a esta bestia que golpeó a una mujer también?

En qué momento lo entregan a la fiscalía por tentativa de feminicidio?pic.twitter.com/dCbUmYlbMI — Vengador Neoliberal (@NeoliberalAvngr) June 4, 2026

Agente del INM es cesado tras agresión a automovilista en Chiapas

De acuerdo con la información oficial, el funcionario fue separado de su cargo por actuar en contra de los principios que rigen la conducta de las personas servidoras públicas.

"La institución determinó el cese del funcionario por ir en contra de los principios que rigen la actuación de las personas servidoras públicas", señaló el Instituto Nacional de Migración.

Asimismo, el caso fue turnado al Órgano Interno de Control del INM para que se determinen las responsabilidades administrativas y legales correspondientes.

Video de agente migratorio en carretera Ciudad Hidalgo-Tapachula genera polémica

Las imágenes difundidas en redes sociales muestran a un agente del Instituto Nacional de Migración descendiendo de una unidad oficial y protagonizando una confrontación con un automovilista.

Según diversas publicaciones, los hechos ocurrieron sobre el tramo carretero que conecta Ciudad Hidalgo con Tapachula, una de las principales rutas de tránsito en la frontera sur de México.

La grabación provocó numerosas reacciones entre usuarios de redes sociales, quienes cuestionaron la actuación del funcionario y exigieron una investigación sobre lo ocurrido.

INM reitera compromiso con la actuación de servidores públicos

El Instituto Nacional de Migración indicó que mantiene su compromiso con el respeto a la legalidad y con la correcta actuación de su personal en todo el país.

El organismo reiteró que cualquier conducta que contravenga los principios del servicio público será investigada y, en su caso, sancionada conforme a la normatividad vigente.

El caso ocurre en medio de una creciente atención pública sobre las actuaciones de autoridades migratorias en la frontera sur, una de las zonas con mayor flujo migratorio del país.