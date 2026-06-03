El empresario Ricardo Salinas Pliego está dando de qué hablar nuevamente, ahora por decir cuáles serían sus acciones en caso de convertirse en el próximo presidente de México. ¿Qué dijo? ¿Qué haría por los mexicanos en un sexenio?

Durante una entrevista que sostuvo con Adela Micha, el dueño de TV Azteca y Grupo Salinas habló sobre la posibilidad de llegar a Palacio Nacional como el próximo presidente de México.

Según dijo, tiene varios planes que se pondrían en marcha en su posible presidencia, mismos que llevaría a México “a la Luna inmediatamente”, tales como el recorte del gasto público o la reducción en el pago de impuestos: “Estoy tratando de plantear un camino viable para todos nosotros: vida, propiedad y libertad”.

“Cortar el gasto, correr, burócratas, bajar los impuestos, liberar la energía creativa de millones de mexicanos. Nos vamos a la Luna inmediatamente”, agregó el empresario como los primeros planes de acción para liderar el país.

“Alguien lo tiene que articular y visualizar. Sí se puede, lo que pasa es que lo que nos venden hoy es pura cuacha de lo mismo, entonces no inspira a nadie”, apuntó.

Se sabe que el empresario ha sido crítico con las dos últimas administraciones presidenciales de Morena, con Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum al frente.

En los últimos dos sexenios, el empresario los ha señalado por el aumento de impuestos, el gasto excesivo en proyectos urbanos y políticos, corrupción y la presunta vinculación del gobierno con el narcotráfico.

Asimismo, ha sido duro con sus opiniones acerca de la presunta persecución que se le ha hecho de forma pública por parte del mismo gobierno y el Sistema de Administración Tributaria (SAT) con respecto al pago de sus impuestos y declaraciones fiscales.

De hecho, el mismo empresario ha asegurado que es un “perseguido público” por parte del Estado debido a sus opiniones y sus acciones que parecen ir en contra del gobierno y del propio partido político que está al frente.

Las recientes declaraciones de Salinas Pliego se dan días después de que la presidenta Sheinbaum invitara a los mexicanos a “no ver TV Azteca”. Como respuesta, en un comunicado el empresario y la televisora acusó al actual gobierno de hacer un “intento de censura y una agresión directa a la libertad de expresión y de prensa”.

“Es preocupante que usted esté atentando contra el derecho fundamental de los ciudadanos mexicanos a decidir libremente cómo y a través de qué medios se informan”, agregó el comunicado.