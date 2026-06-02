El Mundial de la FIFA 2026 en México está a sólo unos días de dar inicio y en torno a las celebraciones por la inauguración y los 13 partidos que se disputarán en el territorio, se ha revelado que hay planes para que algunos alumnos de educación básica puedan tomar clases en línea y otros tantos tengan descanso en días de partido.

La CDMX suspenderá las clases el jueves 11 de junio debido a la inauguración del Mundial en el Estado Ciudad de México, aka Estadio Azteca, que se llevará a cabo a las 11:30 am, hora local , y al primer partido de la justa, que será entre México vs Sudáfrica a la 1:00 pm.

“El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, me informó que no habrá clases, esto es importante, estamos hablando del día de la inauguración”, señaló la jefa de gobierno Clara Brugada, destacando que los alumnos de educación básica y media superior descansarán en dicha fecha.

¿Qué estados se irán a clases en línea por el Mundial 2026?

Hasta el momento Jalisco mantiene su decisión de mandar a los alumnos de preescolar, primaria y secundaria a clases en línea en días de partido. En un anuncio que hizo hace algunos días el gobernador Pablo Lemus, se dijo que se mandaría a los alumnos a clases en línea, respetando la fecha de fin de curso, para evitar que se vea afectado su rendimiento escolar, pero también para mejorar la movilidad en días de juego.

“Lo que vamos a hacer es continuar con nuestro ciclo escolar, tener clases en línea durante los cuatro partidos mundialistas para evitar, sobre todo en la zona metropolitana de Guadalajara, tráfico que pudiera afectar la movilidad de los partidos”, señaló Lemus.

Cabe mencionar que el estado recibirá cuatro encuentros de la Fase de Grupos en el estadio Akron de la ciudad de Guadalajara. El primero de ellos será el de Corea del Sur vs República Checa el jueves 11 de junio.

También tendrá los siguientes partidos:

Jueves, 18 de junio 2026: México vs Corea

Martes, 23 de junio 2026: Colombia vs República Democrática del Congo

Viernes, 26 de junio 2026: Uruguay vs España

Nuevo León, que será otra sede de la justa deportiva, adelantará el fin de clases para educación básica.

Según lo mencionado por el gobernador Samuel García, el fin de curso será el 8 de julio , una semana antes de lo establecido en el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP). Los días de partido no coinciden con las actividades académicas, ya que dos juegos serán en fin de semana y dos entre semana pero en la noche.

Estos son los partidos que se llevarán a cabo en el estadio de Monterrey:

Domingo, 14 de junio 2026: Suecia vs Túnez

Sábado, 20 de junio 2026: Túnez vs Japón

Miércoles, 24 de junio 2026: Sudáfrica vs República de Corea

Lunes, 29 de junio 2026: 1º Grupo F vs 2º Grupo C

Hasta el momento ningún otro estado se ha pronunciado por clases en línea o la suspensión de éstas debido al Mundial 2026.