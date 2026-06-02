Gabriel Nicolás, alias El Gabito o El 80, presunto líder operativo de Los Chapitos en el sur de Sinaloa, fue detenido en Mazatlán por elementos de la Policía Estatal y posteriormente puesto a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR).

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la captura ocurrió durante la noche del lunes 1 de junio en la colonia Real del Valle, en Mazatlán, Sinaloa.

Según apunta el registro oficial, el sospechoso fue descrito como un hombre de complexión robusta, tez clara, con barba y bigote escasos, vestido con camisa café, pantalón de mezclilla negro y tenis oscuros.

Su registro de arresto lo identifica como Gabriel Nicolás Martínez Larios, sin datos sobre sus apodos El Gabito o El 80, como ha sido conocido por años dentro de las organizaciones criminales vinculadas a sus operaciones.

Además de los datos de detención, en redes sociales la SSPC compartió una foto de su arresto, donde aparece con la ropa y las características físicas descritas en la ficha, siendo escoltado por elementos del Ejército Mexicano y elementos de la Policía Estatal.

Hasta el momento, las autoridades federales no han detallado los delitos específicos que enfrentará ni el alcance jurídico de su proceso ante la FGR; se sabe que, tras su detención, se ha mantenido en la fiscalía.

La detención de Gabriel Nicolás ocurre en medio de la disputa interna que enfrenta la facción de Los Chapitos contra La Mayiza desde septiembre de 2024 desde que el hijo de El Chapo Guzmán, Joaquín Guzmán López, entregó a Ismael El Mayo Zambada a Estados Unidos; el conflicto desencadenado a raíz de este hecho sigue marcando la violencia en Sinaloa.

🔴Detienen en Mazatlán a Gabriel Nicolás “N”, alias “El Gabito” o “El 80”, presunto operador del Cártel de Sinaloa; estaría relacionado con el secuestro y homicidio de los mineros de Concordia.

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¿Quién es El Gabito y qué vínculos tiene con el Cártel de Sinaloa?

El Gabito o El 80 es uno de los capos de la droga más destacables del Cártel de Sinaloa. Su nombre tomó relevancia tras el asesinato de Óscar Noé Medina González, El Panu, identificado como jefe de seguridad de Los Chapitos y coordinador regional de la organización.

Tras su muerte, Martínez Larios fue señalado como su presunto reemplazo por orden directa de Iván Archivaldo Guzmán Salazar, también hijo de El Chapo.

El Gabito había tenido un papel activo dentro de la estructura de Los Chapitos desde hace algunos años. De acuerdo con la información disponible, habría sido uno de los principales subordinados de El Panu y respondía directamente a órdenes de Iván Archivaldo.

Su figura no sólo aparece en reportes sobre la organización criminal en varias partes de Sinaloa, en especial en la región del sur, sino también en narcocorridos donde se le atribuyen convoyes armados, rifles de alto calibre y un papel clave en la defensa territorial del grupo.

Artistas de corridos tumbados como Luis R. Conriquez y Gerardo Ortiz lo han enaltecido en dos de sus corridos más populares, El señor Panu y El Gabito, respectivamente.

En ambos corridos se habla de su autoridad e inteligencia dentro del Cártel de Sinaloa, sus vínculos con Iván Archivaldo, además del arsenal de armas bajo su poder, así como la defensa de territorios que ejerce junto a la organización criminal.