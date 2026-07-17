Mauro Menéndez, hijo de la actriz cubana Aylín Mujica, falleció la noche del jueves 16 de julio a los 31 años, mientras su madre se encontraba grabando Top Chef VIP en Colombia.

Esto es lo que se sabe sobre la vida de Mauro Menéndez, las causas de su fallecimiento y el mensaje que compartió su padre, el músico Osamu Menéndez.

¿Quién era Mauro Menéndez, hijo de Aylín Mujica?

Mauro Menéndez nació el 11 de agosto de 1993, cuando la actriz cubana Aylín Mujica tenía apenas 19 años. Era el mayor de los tres hijos de la actriz.

Al igual que sus padres, desarrolló una carrera en la industria del entretenimiento. Se desempeñaba como músico, productor y DJ bajo el nombre artístico de Maahez.

En Instagram contaba con casi 40 mil seguidores, mientras que en TikTok tenía alrededor de 700.

En ambas redes, compartía principalmente contenido relacionado con su proyecto musical.

¿De qué murió Mauro Menéndez? Esto es lo que se sabe

De acuerdo con la periodista Mandy Fridmann, Mauro Menéndez viajó a Barbados para asistir a un partido de béisbol, pese a que presuntamente se encontraba enfermo de neumonía. Según la comunicadora, Aylín Mujica le habría recomendado permanecer en reposo y no realizar el viaje.

Diversos medios han señalado que el joven de 31 años habría sufrido un infarto. Sin embargo, hasta el momento la familia no ha confirmado oficialmente la causa de su muerte.

Según TVNotas, Aylín Mujica llegó a Barbados durante las primeras horas de este viernes para reconocer el cuerpo de su hijo y realizar los trámites necesarios para trasladarlo a Miami, Florida, donde residía.

¿Qué dijo Osamu Menéndez tras la muerte de su hijo?

El músico Osamu Menéndez confirmó el fallecimiento de su hijo con un mensaje retomado por TVNotas.

"Perdónenme, no puedo hablar. Mi hijo Mauro murió anoche y estoy destrozado. Voy en el avión a buscar su cuerpo. Los quiero siempre y agradezco sus mensajes de condolencias".

Hasta el momento, Aylín Mujica no ha emitido un pronunciamiento público sobre la muerte de su hijo. No obstante, diversos medios aseguran que la actriz se encuentra "completamente destrozada" tras la pérdida.