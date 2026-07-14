Yahir fue presentado como el séptimo habitante confirmado de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México. Si aún no conoces al cantante y actor sonorense, aquí te contamos quién es, cuántos años tiene, quién es su pareja, cuántos hijos tiene, cómo alcanzó la fama tras su paso por La Academia y por qué aceptó unirse al reality.

¿Quién es Yahir?

Yahir es un cantante y actor mexicano que alcanzó la fama en 2002 al participar en la primera generación de La Academia. Aunque terminó en el cuarto lugar, su talento y el cariño del público lo convirtieron en uno de los artistas más exitosos surgidos del reality musical.

¿Cuántos años tiene Yahir?

Yahir tiene 47 años. Nació el 21 de marzo de 1979 en Hermosillo, Sonora, bajo el nombre de Yahir Othón Parra.

¿Quién es la pareja de Yahir?

Yahir mantiene una relación con Cristina Lliteras, madre de su segundo hijo, Ian, y a quien conoce desde hace más de 20 años, según ha contado el propio cantante. De acuerdo con diversas fuentes, iniciaron su relación en 2016, previo al nacimiento de su hijo, y desde entonces han permanecido juntos.

La pareja no está casada y ha preferido mantener su relación lejos de los reflectores. Se sabe que Cristina no pertenece al medio artístico y que también es originaria de Sonora.

¿Cuántos hijos tiene Yahir?

Yahir tiene dos hijos: Tristán , de 28 años, e Ian, de 10.

Tristán nació de su relación con Jacqueline Flores, mientras que Ian es hijo de Cristina Lliteras.

Con su primogénito, el cantante atravesó diversos altibajos y periodos de distanciamiento debido a los problemas de adicción que enfrentó Tristán. Sin embargo, a principios de 2025, Yahir reveló que se habían reconciliado y que incluso pasaron la Navidad juntos. Además, Tristán aseguró que quería convertirse en un buen ejemplo para su hermano menor.

¿En qué telenovelas ha actuado Yahir?

Además de su carrera como cantante, Yahir ha participado en varias producciones de televisión, entre ellas:

Enamórate (2003)

Soñarás (2004)

Bellezas indomables (2007)

Quiéreme tonto (2010)

Mi marido tiene familia (2017-2019)

La desalmada (2021)

¿Cuáles son las canciones más famosas de Yahir?

A lo largo de su carrera, Yahir ha grabado siete álbumes de estudio, entre los que destacan Yahir, Otra Historia de Amor, No Te Apartes de Mí, Con el Alma Entre las Manos y + Allá.

Entre sus canciones más conocidas se encuentran:

"Alucinado"

"Fue Ella, Fui Yo"

"La Locura"

"No Te Apartes de Mí"

¿Por qué aceptó entrar a La Casa de los Famosos México?

Durante su presentación como el séptimo habitante confirmado de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México, Yahir explicó que decidió aceptar el reto porque desea reconectar con el público, ya que han pasado más de dos décadas desde su participación en La Academia y reconoce que no es muy activo en redes sociales.

"Una reconexión, pasó mucho tiempo, hace 25 años, reconectar, que la gente conozca más de mí, hace mucho tiempo que no soy un buen influencer, soy malísimo, de hecho, soy el peor".

Ahora, Yahir buscará conquistar a audiencias más jóvenes con su participación en La Casa de los Famosos México, donde mostrará una faceta distinta a la que el público ha conocido a lo largo de su carrera artística.