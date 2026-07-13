La actriz Bárbara de Regil alarmó a sus seguidores al revelar que terminó en el hospital después de beber cloro por accidente. Aunque el incidente generó preocupación en redes sociales, la protagonista de Rosario Tijeras ya explicó cuál es su estado de salud y cómo ocurrió el percance.

¿Cómo tomó cloro por accidente Bárbara de Regil?

Bárbara de Regil contó en sus historias de Instagram cómo ocurrió el accidente. Explicó que vio una botella que parecía contener agua junto a una cubeta y pensó que su esposo, Fernando Schoenwald, la había dejado ahí. Sin imaginar el peligro, tomó un trago antes de darse cuenta de que en realidad contenía cloro.

“Estas son las cosas que solo me pasan a mí y no le pasan a nadie más. Vi esto aquí, al lado, al lado vi esta cubeta, mi cabeza no hizo relación. Lo vi y dije: ‘Fer dejó agua y le voy a dar un trago’”, relató la actriz.

¿Cuál es el estado de salud de Bárbara de Regil tras beber cloro?

Tras el incidente, Bárbara acudió de inmediato al médico para que la revisara. Más tarde contó a sus seguidores que la doctora le advirtió sobre el peligro de dejar botellas con cloro u otros líquidos sin etiquetar.

“ Ya estoy en el doctor. Gracias por sus mensajes. Como lección: el cloro siempre va con etiqueta de CLORO. La misma doctora me dijo que es muy peligroso”.

Después de asegurar que se encontraba bien, una seguidora le preguntó en los comentarios de TikTok cuál había sido su diagnóstico, pues confesó que la situación le daba “miedo”.

“¿Pero qué dijo la doctora? ¿Qué realmente no pasa nada o sí o cómo? Qué miedo”, escribió la usuaria.

“Me quemó la mucosa”, respondió la actriz.

Aunque Bárbara de Regil no explicó si necesitará tratamiento médico adicional, aseguró que se encuentra fuera de peligro y aprovechó la experiencia para recordar la importancia de identificar correctamente los productos de limpieza para evitar accidentes.

Redes sociales reaccionan al accidente de Bárbara de Regil

Tras la experiencia, Bárbara publicó un video en TikTok utilizando un meme viral con un audio de WhatsApp en el que un joven le cuenta a su madre que bebió un vaso con cloro y le pregunta si se va a morir, mientras ella le responde preguntándole si quiere un elote.

“Siempre me gustó este meme. Nunca pensé que lo fuera a vivir”, escribió la actriz en la descripción del video.

@barbara_deregil212 Hola soy yo otra vez , tu tda con hiperactividad y Géminis favorita ♬ sonido original - Bárbara de Regil

La publicación rápidamente acumuló comentarios de seguidores que bromearon con que casi se quedan sin nuevas temporadas de Rosario Tijeras. Otros compartieron experiencias similares y algunos cuestionaron que la actriz no percibiera el fuerte olor del cloro.