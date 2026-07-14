Anya Taylor-Joy se lució glamorosa y etérea durante el estreno mundial de la nueva serie policiaca Lucky en Los Ángeles. Llegó a la alfombra roja usando un impresionante look color marfil satinado que realzó su belleza y estilo.

A su paso frente a las cámaras, Anya vistió un vestido lencero de escote braless en corte V, con una abertura asimétrica sobre la pierna. La prenda contó con un broche en forma de flor sobre el costado, además de una cadena de más flores colgando.

La actriz sumó al outfit firmado por la casa francesa Dior sandalias de tacón de aguja con finos cordones color beige, así como discreta joyería de diamantes, incluido un brazalete, pendientes y su anillo de bodas.

En esta ocasión, Anya optó por un maquillaje más natural, con una base clara que le dio efecto de porcelana a su piel, pero realzado con labial nude de la misma marca de moda, ligeras sombras marrones y un fino cat eye que resaltó su mirada felina. Su cabellera rubia se lució peinada con raya en medio y mechones lacios.

La celebridad llegó a la alfombra roja junto a su coprotagonista Reese Witherspoon, quien lució un conjunto negro elegante de minivestido y sandalias de tacón de aguja.

Anya Taylor-Joy deslumbró en la alfombra roja del estreno de Lucky, la nueva miniserie de Apple que protagoniza y de la que también fue coproductora ejecutiva junto a Reese Witherspoon.

Anya Taylor-Joy se luce etérea con vestido lencero braless en la premiere de ‘Lucky’. (Photo by VALERIE MACON / AFP)

El proyecto, basado en la novela de Marissa Stapley del mismo nombre, fue desarrollado por la productora Hello Sunshine, propiedad de Reese, y reunió a sus principales estrellas en una noche llena de glamour y lujo en California.

De acuerdo con la sinopsis oficial, la serie sigue a Lucky, interpretada por Anya, mientras intenta dejar atrás una vida de delincuencia.

Durante el evento, Taylor-Joy y Witherspoon llamaron la atención por la complicidad que mostraron frente a las cámaras, compartiendo abrazos, conversaciones y fotografías junto a la actriz Annette Bening, quien también forma parte del elenco.

Anya Taylor-Joy se luce etérea con vestido lencero braless en la premiere de ‘Lucky’. (Photo by VALERIE MACON / AFP)

La actriz de Gambito de dama y La Bruja estuvo acompañada por su esposo, Malcolm McRae, quien la apoyó llegando al estreno vestido con un elegante traje negro.

Tras la premiere, Anya cambió su look para asistir a la fiesta de celebración, donde apareció con un elegante vestido lencero en tono champán con detalles de encaje.