Erling Haaland fue una de las grandes figuras del Mundial 2026. Su desempeño dentro de la cancha y su carisma fuera de ella conquistaron a millones de aficionados, incluido el actor británico Tom Holland, protagonista de Spider-Man: Brand New Day y The Odyssey.

Durante una entrevista en The Tonight Show, Holland reveló que tiempo atrás le envió un mensaje directo al delantero noruego porque quería conocerlo, pero nunca obtuvo respuesta. Ahora la historia dio un giro y Haaland finalmente contestó. Te contamos cómo comenzó esta curiosa interacción y qué respondió el futbolista.

¿Por qué Erling Haaland ignoró el mensaje de Tom Holland?

Durante su más reciente participación en The Tonight Show, Tom Holland contó al conductor Jimmy Fallon que le envió un mensaje directo a Erling Haaland a través de Instagram porque quería conocerlo. Sin embargo, el delantero nunca respondió.

Según reporta Culture Crave, Haaland pensó que Tom Holland era "un tipo cualquiera", ya que no suele ver películas.

"Esa es precisamente el tipo de experiencia que te hace ser humilde y que es importante para los actores. Ya sabes. Te dices: 'Le voy a mandar un mensaje. Lo voy a llevar a cenar'. Ni siquiera una respuesta. Ni una excusa. Ni un 'estoy ocupado esta noche. Voy a jugar al futbol'. Nada", contó Holland.

Después, Jimmy Fallon le preguntó si todavía aceptaría salir a cenar con Haaland en caso de que el futbolista estuviera viendo el programa. Entre risas, Holland respondió que no creía que el delantero quisiera hacerlo después de haber ignorado su mensaje.

¿Qué le contestó Erling Haaland a Tom Holland?

La respuesta no tardó en llegar. Al día siguiente de la entrevista, Erling Haaland respondió públicamente a través de sus redes sociales y aceptó la invitación del actor.

"Acepto la invitación a cenar, Tom Holland . Un poco tarde. ¡Solo dime dónde!", escribió el delantero en Instagram .

La interacción causó revuelo en X, donde cientos de usuarios celebraron el intercambio entre el delantero de Noruega y el actor británico. Muchos incluso comentaron que ambos podrían convertirse en buenos amigos gracias a sus personalidades y aseguraron que les gustaría presenciar esa cena.

Erling Haaland now says he’s down to hang out with Tom Holland



“A little late 😅 just name the place!” pic.twitter.com/srBRKl5d1f — Culture Crave 🍿 (@CultureCrave) July 15, 2026

¿Qué películas estrenará Tom Holland en 2026?

Actualmente, Tom Holland se encuentra promocionando The Odyssey (La Odisea), la nueva película dirigida por Christopher Nolan, que llegará a los cines mexicanos el 16 de julio.

En esta producción comparte créditos con Zendaya, Robert Pattinson, Matt Damon, Anne Hathaway y Lupita Nyong'o, entre otros.

Además, Holland regresará como Spider-Man en Spider-Man: Brand New Day, película que llegará a las salas de cine el próximo 30 de julio.