En redes sociales comenzó a circular un rumor que asegura que la Selección de Noruega pidió a la FIFA disputar en México los partidos restantes del Mundial 2026 si avanza de ronda. Esta información rápidamente llamó la atención de los aficionados, especialmente por la posibilidad de ver a Erling Haaland en tierra Azteca.

A continuación te contamos de dónde surgió el rumor, qué se sabe al respecto y cuál ha sido la reacción de la Embajada de Noruega en México tras el apoyo hacia su selección.

¿De dónde surgió el rumor de que Noruega quiere jugar en México?

De acuerdo con el usuario de TikTok mr.avanpur, la Selección de Noruega habría solicitado a la FIFA, mediante una supuesta carta secreta, que si avanzaba en el Mundial 2026 sus partidos se trasladaran a México. Según el creador de contenido, la petición estaría relacionada con distintos factores ocurridos durante los encuentros celebrados en Estados Unidos, como las tormentas eléctricas y la falta de conexión a internet.

En el mismo video, aseguró que Noruega consideró que México había demostrado ser un mejor anfitrión, al destacar el ambiente en los estadios y el apoyo de la afición.

"En su carta privada a la FIFA, Noruega no solo se quejó, sino que afirmó que México había demostrado ser un excelente anfitrión del torneo. No se trata de contar con un presupuesto enorme, sino de la comprensión cultural", dijo mr.avanpur.

@mr.avanpur The Secret Letter to FIFA Why Norway Wants OUT of the USA 🇺🇸➡️🇲🇽 A historic moment at the 2026 World Cup! 🤯 Norway sent a formal letter to FIFA asking to leave the USA and play the rest of their games in Mexico. From weather delays and bad Wi-Fi to the perfect football culture in the Azteca Stadium, the contrast is wild! 🇲🇽⚽ What do you think about Norway's decision? 👇 #WorldCup2026 #FootballTikTok #Norway #Mexico #EstadioAzteca #SoccerNews #SportsDrama #FIFA #FYP #FootballCulture ♬ original sound - mr.avanpur

¿Es cierto que Noruega pidió jugar el Mundial en México?

Hasta el momento, esta información no está confirmada. Ni la FIFA ni la Federación Noruega de Futbol han revelado que exista una solicitud para cambiar la sede de los partidos. Además, logísticamente sería imposible mover los cuartos de final, las semifinales y la final de sedes de un día para otro.

Asimismo, parte de la información compartida en TikTok resulta contradictoria, ya que en México también se registraron retrasos en algunos encuentros debido a las condiciones climáticas.

Por ello, la información de que Noruega quiere disputar sus partidos restantes del Mundial 2026 en territorio mexicano es sólo un rumor.

¿Por qué los mexicanos apoyan a Noruega en el Mundial?

Aunque todo apunta a que Erling Haaland no jugará en México durante esta Copa del Mundo, muchos aficionados mexicanos han mostrado su apoyo a la Selección de Noruega.

Tras la eliminación del Tri ante Inglaterra en los octavos de final, numerosos usuarios en redes sociales comenzaron a respaldar al conjunto noruego con la esperanza de que elimine al equipo inglés.

Además del resultado deportivo, Haaland se ha ganado la simpatía de muchos mexicanos gracias a su talento dentro de la cancha y a su personalidad carismática fuera de ella.

Uno de los videos que se volvió viral en TikTok resume ese sentimiento con el siguiente mensaje:

"Si eres mexicano y ya no sabes a qué Selección apoyar en el Mundial, recuerda que también eres latino y, por lo tanto, debes apoyar a nuestro último país latinoamericano: Noruega".

¿Qué dijo la Embajada de Noruega en México?

Ante las múltiples muestras de apoyo de los aficionados mexicanos, la Embajada de Noruega en México publicó un video en su cuenta oficial de X para agradecer el cariño hacia su selección.

"¡Bienvenidos a la afición vikinga! Gracias a nuestros amigos mexicanos por remar con nosotros este sábado, esperamos nos acompañen a gritar juntos 'Haaland, hermano, ya eres mexicano'", escribió la representación diplomática.

¡Bienvenidos a la afición vikinga!

Gracias a nuestros amigos mexicanos por remar con nosotros este sábado, esperamos nos acompañen a gritar juntos “Haaland, hermano, ya eres mexicano” 🇳🇴⚽️🇲🇽 pic.twitter.com/vEtJPgv9ju — Noruega en MX y CA (@NoruegaMexCA) July 10, 2026

Ante tal mensaje, la afición mexicana respondió:

"Haaland y la selección noruega ya tienen todo el amor y apoyo de México".

¿Cuándo y dónde ver el partido de Noruega vs Inglaterra?

El partido entre Noruega e Inglaterra se disputará el sábado 11 de julio a las 15:00 horas (tiempo del centro de México).

El encuentro podrá verse en México a través de Canal 5, TUDN, TV Azteca y ViX Premium.