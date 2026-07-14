El técnico de la Selección de España, Luis de la Fuente, sorprendió al adoptar el famoso "¿Y si sí?", frase que popularizó la afición mexicana durante el Mundial 2026. Sus declaraciones, previas a la semifinal contra Francia, provocaron una ola de reacciones entre aficionados mexicanos, quienes acusaron a España de apropiarse del lema que acompañó el histórico camino del Tri en la Copa del Mundo.

A continuación te contamos qué dijo el estratega español y cómo reaccionaron las redes sociales.

¿Por qué España adoptó el "¿Y si sí?" de México?

La frase "¿Y si sí?" se convirtió en uno de los lemas más populares entre la afición mexicana durante el Mundial 2026. Nació como una expresión de esperanza tras el paso perfecto del Tri en la Fase de Grupos, donde terminó invicto y sin recibir un solo gol.

Previo a la semifinal entre España y Francia, Luis de la Fuente retomó esa expresión al ser cuestionado sobre las posibilidades de conquistar el título mundial.

"Es verdad que sería una bonita guinda de poner en el pastel ganar un campeonato del mundo. Uno lo tiene aquí en la cabeza, ahora, sabiendo que es muy difícil, pero como diría, otra vez, pensar que lo repito, ¿y si sí?"

El técnico de España adopta el "¿Y si sí?" como mensaje de motivación 🇪🇦 ❤️ 🇲🇽



Luis de la Fuente sobre el sueño de estar a un juego de la final de la Copa del Mundo 🏆 pic.twitter.com/TXcgffXQR1 — ESPN.com.mx (@ESPNmx) July 14, 2026

Mexicanos reaccionan al "¿Y si sí?" de España

Las reacciones en X no se hicieron esperar. Algunos usuarios consideraron que Luis de la Fuente no debió utilizar una frase tan identificada con la afición mexicana, argumentando que el "¿Y si sí?" terminó asociado con la eliminación del Tri en los octavos de final.

Otros acusaron a España de apropiarse del lema mexicano e incluso hicieron bromas relacionadas con el oro y la conquista española. También hubo quienes recurrieron a la canción "Lo Que Le Pasó a Hawaii", de Bad Bunny, para expresar su inconformidad mediante memes.

Entre las publicaciones que más llamaron la atención se encuentran:

"Primero el oro, ahora nuestra frase".

"Bueno, felicidades, Francia , por tu victoria. España ya se saló".

"Esa frase es de mala suerte, es como haber agarrado el trofeo antes".

"Lo que ellos no saben es que esa frase ahora está maldita y trae mala suerte cuando es usada afuera de su tierra".

"No les bastó con robar el oro y colonizar".

"Quieren quitarme el río y también la playaaa, quieren el barrio mío y que abuelita se vaya".

" Ya se llevaron el oro y ahora el '¿Y si sí?' ... ¿Qué más?!!!".

"¿No les fue suficiente la conquista? Váyanse al diablo".

España vs Francia: fecha, horario y dónde ver la semifinal del Mundial 2026

El partido entre España y Francia, correspondiente a las semifinales del Mundial 2026, se jugará este martes 14 de julio a las 13:00 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio Dallas, Texas, Estados Unidos .

En México, el encuentro podrá seguirse a través de TUDN, Canal 5, TV Azteca y ViX Premium.

España y Francia buscarán el pase a la gran final de la Copa del Mundo, donde solo uno tendrá la oportunidad de levantar el trofeo más importante del futbol internacional.