La posible eliminación de Lionel Messi y la Selección Argentina del Mundial 2026 no solo tendría consecuencias deportivas, sino parece ser que también podría perjudicar económicamente a la FIFA. En medio de la polémica surge una versión que asegura que a Gianni Infantino le preocupa que la Albiceleste quede fuera del campeonato porque afectaría directamente a las finanzas del organismo. ¿Esto es cierto? Te contamos qué negocio relacionaría al argentino con la FIFA y por qué es tan importante.

Pocos días después de que dio inicio el Mundial 2026, los seguidores del futbol comenzaron a compartir su molestia y descontento con ciertas acciones y actitudes hacia Messi. De acuerdo con millones de internautas alrededor del mundo, los árbitros favorecen al equipo dirigido por Lionel Scaloni, esto con la finalidad de que se corone bicampeón.

Sobre este tema, en las últimas horas ha cobrado fuerza la teoría que señala que la FIFA y Messi tienen varios patrocinadores en común y, en el caso del organismo rector del fútbol a nivel mundial, cuenta con un acuerdo con Adidas que asciende a 800 millones de dólares, así lo reportó Yahoo! Sports. Por su parte, Messi tiene un contrato vitalicio con la marca alemana de ropa deportiva de alrededor de 1,000 millones de dólares.

Aunque la FIFA nunca ha señalado oficialmente que dependa de un solo jugador, analistas del mercado deportivo coinciden en que la presencia de Messi incrementa el interés global por la competencia. También, el que eliminen a Argentina y se vaya Messi del mundial podría representar un duro golpe para el impacto comercial del torneo, ya que el capitán argentino sigue siendo uno de los principales imanes de audiencia, patrocinio y venta de boletos.

Pero Adidas no es el único patrocinador que Messi y la FIFA comparten, ya que ambos tienen acuerdos con Lay's, Lego y AB InBev. “Harán lo que sea necesario para tener a las marcas globales del fútbol en sus eventos principales, y las dos marcas principales son Lionel Messi y Cristiano Ronaldo . La FIFA decidió, por ejemplo, reducir la suspensión de Ronaldo antes del torneo”, señaló el profesor Kieran Maguire, experto en finanzas del fútbol de la Universidad de Liverpool, al medio HITC.

De igual forma, expertos aseguran que el afán de la FIFA por incrementar sus ingresos hará que miles de aficionados pierdan la confianza en el organismo y en quien lo dirige, en este caso, Gianni Infantino.

¿Por qué Lionel Messi sigue siendo tan importante para el futbol?

A sus 39 años, Lionel Messi continúa siendo uno de los deportistas más influyentes del planeta. Además de sus logros con Argentina y a nivel de clubes, mantiene un enorme impacto en el marketing deportivo por lo que su imagen continúa siendo una de las más valiosas del deporte mundial.