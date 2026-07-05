Lionel Messi puso fin a los rumores sobre un supuesto romance con la periodista argentina Sofi Martínez durante un encuentro tras la victoria de Argentina sobre Cabo Verde en Miami.

Frente a varios medios de comunicación, Messi aprovechó el momento para burlarse de los rumores que han circulado en redes sociales por años, a pesar de que él está casado con Antonela Roccuzzo.

Tras saludarse con un abrazo y un beso en la mejilla durante dicho encuentro, la estrella argentina comentó entre risas: “Cuando te miro, me preguntan por qué te miro. Y cuando te saludo, me preguntan por qué te saludo”, dejando claro que las interpretaciones sobre su cercanía carecen de fundamento.

Después de que Lionel desmintiera el presunto romance, Sofi Martínez comentó: “Todo eso son mentiras”, y agradeció al futbolista por desmentir los rumores de forma pública.

Cabe recordar que ambas figuras fueron relacionadas sentimentalmente durante el Mundial de Qatar 2022. Los rumores sobre su aventura surgieron después de una entrevista de Messi concedida a la periodista de Telefe en la semifinal Argentina vs Croacia; en su momento se viralizó la reacción de ambos en dicha interacción, en especial porque Martínez le expresó su admiración de forma cercana y con tintes cariñosos.

A cuatro años del momento, los rumores sobre el romance seguían vigentes hasta que Messi los desmintió. Aunado a esto, la misma periodista reveló que la esposa del astro, Antonela Roccuzzo, se puso en contacto directamente con ella para hablar del tema y demostrarle apoyo ante los comentarios de odio que estaba recibiendo por ser la supuesta “amante” de Messi.

Sofi reveló que la influencer y modelo le envió un mensaje diciendo: “Sofi, no te preocupes, ignora esas tonterías”.

MESSI SALUDO EXCLUSIVAMENTE A SOFI MARTINEZ PARA QUE LOS VIRGOS DE TWITTER LA SIGAN CHUPANDO



MAMA TE A MOO pic.twitter.com/DMGtS6cDJS — MF (@MundoFamososOk) July 4, 2026

Además de esta revelación, Martínez contó que los rumores de romance le generaron bastantes problemas profesionales y personales, afectando directamente a su familia por la exposición mediática que recibió en su momento.

La periodista y Lionel Messi han coincidido de forma profesional en varias ocasiones más allá del Mundial de Qatar en 2022, como en la Copa América y ahora en el Mundial 2026; sin embargo la oportunidad de desmentir los rumores se dio ahora en su encuentro de prensa tras el partido de Argentina vs Cabo Verde el viernes pasado.