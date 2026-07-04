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La fiebre por el Mundial 2026 continúa apoderándose de la Ciudad de México y tras el esperado duelo entre México e Inglaterra en los octavos de final, diversas alcaldías de la capital confirmaron que ofrecerán conciertos gratuitos para que los aficionados celebren y disfruten de una jornada llena de música y entretenimiento. ¿Qué artistas se presentarán? ¡Checa la lista completa!
Las autoridades de la CDMX anunciaron que después del partido de México vs Inglaterra en varias alcaldías se llevarán a cabo actividades especiales para acompañar el ambiente mundialista, incluyendo conciertos gratuitos, presentaciones musicales y eventos familiares.
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¿Qué artistas estarán en cada alcaldía?
Las autoridades ya comenzaron a confirmar parte de la cartelera de artistas que participarán en los festejos. Dependiendo de la alcaldía, habrá presentaciones de grupos musicales, bandas locales, sonideros y artistas invitados.
-Monumento a la Revolución: La Original Banda el Limón, 3Ball Monterrey, Marinés Ochoa
-Utopia Meyehualco: Grupo Aroma
-Utopía Mixiuhca: Out of Control Army
-Utopía La Heroica: Internacional y Explosiva Sonora Dinamita
-Deportivo Hermanos Galeana: Sonex
-Parque Tezozómoc: Zona Rika
-Parque La Bombilla: Los de Abajo
-Parque Las Américas: Mariachi Femenil Innovación Mexicana
-Campos Revolución: Sonidero Urban
-Unidad Independencia: Lost Acapulco.
Por alcaldía:
- Álvaro Obregón: Concierto de rock
- Azcapotzalco: Zona Rika, Tierra de Coyotes y Adolescentes Orquesta
- Gustavo A. Madero: El Poder del Norte
- Iztacalco: Sonora Dinamita de Lucho y Carlos Argain, además de Sonido Tropical
- Iztapalapa: sonideros
- Magdalena Contreras: cumbia y banda
- Milpa Alta: Banda Bucanera y Guayacán
- Tláhuac: grupos sonideros y de banda
- Tlalpan: Banda La Exiliada, Ángeles de Charly y Rayito Colombiano
- Venustiano Carranza: Los Askis y Bandidos del Mambo
- Xochimilco: Toño Lizárraga.
Recomendaciones para asistir
Si planeas acudir a alguno de estos eventos, las autoridades sugieren:
- Llegar con tiempo.
- Utilizar transporte público cuando sea posible.
- Mantenerse hidratado.
- Seguir las indicaciones de Protección Civil.
- Consultar previamente los horarios oficiales.
Independientemente del resultado entre México e Inglaterra, la CDMX se prepara para vivir una auténtica celebración futbolera. Los conciertos gratuitos, las pantallas gigantes y las actividades culturales buscan reunir a miles de aficionados en distintos puntos de la capital, convirtiendo el domingo en una jornada de música, convivencia y pasión por el fútbol. Si planeas asistir, consulta la programación de tu alcaldía.
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