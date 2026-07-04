La fiebre por el Mundial 2026 continúa apoderándose de la Ciudad de México y tras el esperado duelo entre México e Inglaterra en los octavos de final, diversas alcaldías de la capital confirmaron que ofrecerán conciertos gratuitos para que los aficionados celebren y disfruten de una jornada llena de música y entretenimiento. ¿Qué artistas se presentarán? ¡Checa la lista completa!

Las autoridades de la CDMX anunciaron que después del partido de México vs Inglaterra en varias alcaldías se llevarán a cabo actividades especiales para acompañar el ambiente mundialista, incluyendo conciertos gratuitos, presentaciones musicales y eventos familiares.

¿Qué artistas estarán en cada alcaldía?

Las autoridades ya comenzaron a confirmar parte de la cartelera de artistas que participarán en los festejos. Dependiendo de la alcaldía, habrá presentaciones de grupos musicales, bandas locales, sonideros y artistas invitados.

-Monumento a la Revolución: La Original Banda el Limón, 3Ball Monterrey, Marinés Ochoa

-Utopia Meyehualco: Grupo Aroma

-Utopía Mixiuhca: Out of Control Army

-Utopía La Heroica: Internacional y Explosiva Sonora Dinamita

-Deportivo Hermanos Galeana: Sonex

-Parque Tezozómoc: Zona Rika

-Parque La Bombilla: Los de Abajo

-Parque Las Américas: Mariachi Femenil Innovación Mexicana

-Campos Revolución: Sonidero Urban

-Unidad Independencia: Lost Acapulco.

Por alcaldía:

Álvaro Obregón: Concierto de rock

Azcapotzalco: Zona Rika, Tierra de Coyotes y Adolescentes Orquesta

Gustavo A. Madero: El Poder del Norte

Iztacalco: Sonora Dinamita de Lucho y Carlos Argain, además de Sonido Tropical

Iztapalapa: sonideros

Magdalena Contreras: cumbia y banda

Milpa Alta: Banda Bucanera y Guayacán

Tláhuac: grupos sonideros y de banda

Tlalpan: Banda La Exiliada, Ángeles de Charly y Rayito Colombiano

Venustiano Carranza: Los Askis y Bandidos del Mambo

Xochimilco: Toño Lizárraga.

Recomendaciones para asistir

Si planeas acudir a alguno de estos eventos, las autoridades sugieren:

Llegar con tiempo. Utilizar transporte público cuando sea posible. Mantenerse hidratado. Seguir las indicaciones de Protección Civil. Consultar previamente los horarios oficiales.

Independientemente del resultado entre México e Inglaterra, la CDMX se prepara para vivir una auténtica celebración futbolera. Los conciertos gratuitos, las pantallas gigantes y las actividades culturales buscan reunir a miles de aficionados en distintos puntos de la capital, convirtiendo el domingo en una jornada de música, convivencia y pasión por el fútbol. Si planeas asistir, consulta la programación de tu alcaldía.