Las autoridades de la Ciudad de México hicieron un llamado a los aficionados que asistirán al Ángel de la Independencia para celebrar el partido México vs Inglaterra a evitar realizar los retos virales conocidos como "Juan Escutia" y "Quiere volar", debido al alto riesgo que representan para la integridad física de las personas.

Durante la presentación del operativo especial para el encuentro de octavos de final del Mundial 2026, la secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la CDMX, Myriam Urzúa, pidió a los asistentes actuar con responsabilidad y no poner en peligro su seguridad durante los festejos.

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Protección Civil pide no realizar los retos "Juan Escutia" y "Quiere volar"

La funcionaria explicó que este tipo de desafíos virales suelen realizarse durante las celebraciones masivas y pueden provocar accidentes graves.

Por ello, exhortó a la ciudadanía a no participar en los retos "Juan Escutia" y "Quiere volar", así como evitar cualquier conducta que represente un riesgo para ellos o para otras personas.

#FestejaConResponsabilidad | Si te unes a los festejos del #Mundial2026, evita participar en retos virales como el llamado #QuiereVolar.

Estas prácticas de alto riesgo pueden derivar en lesiones graves o afectaciones a la salud. 🙅🏻⚠️

Un segundo de adrenalina no vale un… pic.twitter.com/ZcoJCA1l8N — SSC CDMX (@SSC_CDMX) July 3, 2026

Piden no subir al Ángel de la Independencia ni al mobiliario urbano

Como parte de las recomendaciones emitidas por Protección Civil de la CDMX, también se solicitó a los aficionados evitar:

Subirse a los monumentos en Avenida Reforma.

Escalar postes, semáforos o mobiliario urbano.

Trepar a estaciones o estructuras del transporte público.

Colgarse de estructuras metálicas.

Realizar maniobras peligrosas para obtener fotografías o videos.

Las autoridades recordaron que este tipo de acciones incrementan el riesgo de caídas y lesiones durante eventos con grandes concentraciones de personas.

Operativo especial por el México vs Inglaterra

Las recomendaciones fueron emitidas durante el anuncio del operativo que implementará el Gobierno de la Ciudad de México para el partido México vs Inglaterra, que se disputará el domingo 5 de julio.

El dispositivo contempla el despliegue de 40 mil servidores públicos, incluidos 17 mil policías, personal de Protección Civil, Bomberos y Salud, además de la instalación de 62 pantallas gigantes en Paseo de la Reforma para que los aficionados puedan seguir el encuentro de manera segura.

Asimismo, se reforzarán los accesos al Ángel de la Independencia, habrá monitoreo con cámaras de videovigilancia y atención médica en los principales puntos de reunión.

Recomendaciones para disfrutar los festejos de forma segura

Protección Civil pidió a los asistentes seguir las indicaciones de las autoridades, respetar los filtros de acceso y evitar conductas que puedan poner en riesgo su vida o la de otras personas.

El objetivo del operativo es que los aficionados disfruten del partido entre México e Inglaterra y de los posibles festejos en un ambiente seguro y ordenado, evitando accidentes derivados de retos virales o acciones de alto riesgo.