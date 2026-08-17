Victoria Ruffo, expareja de Eugenio Derbez, volvió a ser tema de conversación después de defender a Aitana Derbez, la hija menor del comediante y Alessandra Rosaldo, de las críticas que ha recibido en redes sociales por su aspecto físico.

"Están refeos a esa edad", expresó Ruffo al defender a la menor de 12 años.

Su comentario sorprendió a muchos usuarios, quienes señalaron que sus palabras no estaban ayudando a la menor.

A continuación, te contamos qué dijo Victoria Ruffo sobre Aitana Derbez, cómo habló de Eugenio Derbez como padre y cuál fue la reacción en redes sociales.

Victoria Ruffo defiende a Aitana Derbez de las críticas

Durante un encuentro con la prensa, Victoria Ruffo fue cuestionada sobre los comentarios negativos que recibió Aitana Derbez tras debutar como bailarina en un concierto de su madre, Alessandra Rosaldo.

La actriz aseguró que desconocía la polémica y preguntó si las críticas eran por cantar y bailar. Los reporteros le respondieron que los ataques estaban dirigidos a su apariencia física.

“Ay, ¿cuántos años tiene Aitana? Está en la peor edad, están refeos a esa edad. Muy feítos. O sea, no saben si van o vienen, tan flacos o gordos o panzones. Es una edad muy fea de los chavos. Pero si canta bien, qué padre, y si baila bien, qué padre”.

¡Victoria Ruffo ASEGURA que todos los NIÑOS a la EDAD de la HIJA de Eugenio Derbez son FEOS! ¿Qué opinas sobre sus declaraciones?#SaleElSol🌞: https://t.co/0X24aDZmfN #SaleElSolTV pic.twitter.com/dntvhjqy7U — Imagen Televisión (@ImagenTVMex) August 17, 2026

¿Qué dijo Victoria Ruffo sobre Eugenio Derbez como padre?

Durante la misma entrevista, Ruffo también habló sobre la relación de Eugenio Derbez con su hija menor y aseguró que le daba gusto verlo involucrado en su crianza.

“A mí sí me da gusto que esté al pendiente de su hija. Al final de cuentas está viejito, pero ya aprendió algo, ¿no? Porque hay que estar con los hijos. Está con sus hijos mayores también, que eso es importante, y con la chiquita, que también lo necesita”.

Al ser cuestionada sobre si invitaba a Eugenio a los eventos escolares de José Eduardo Derbez, la actriz respondió que no, porque nunca asistía.

“Nunca iba. Nunca estaba. La verdad, estaba pocas veces presente”.

Redes sociales reaccionan al comentario de Victoria Ruffo

En X, las declaraciones de la actriz dividieron opiniones. Mientras algunos estuvieron de acuerdo con las palabras de Ruffo, otros consideraron que el comentario fue desafortunado.

Entre las reacciones destacadas estuvieron: