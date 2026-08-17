Georgina Rodríguez se casó con Cristiano Ronaldo en una ceremonia sencilla, el pasado 11 de agosto , sólo con sus hijos y sin un lujoso vestido de bodas como se esperaba, según nuevos detalles revelados por la revista Vogue, que obtuvo la exclusiva, pero sí lo hizo con un conjunto de joyas valorado en más de 70 millones de dólares.

Quizá la empresaria e influencer no tuvo el gran vestido de diseñador en corte princesa como se esperaba, pero sí decidió centrar la atención en sus accesorios al lucir joyas millonarias de Chopard como las que suele utilizar incluso para ir al estadio a apoyar a su pareja.

Según se ha revelado, Georgina usó joyas Garden of Kalahari, valoradas en más de 75 millones de dólares , incluidos un collar con diamante talla brillante de 50 quilates y pureza D, así como una pulsera, pendientes y un anillo a juego. Todas las piezas las combinó con el anillo de compromiso de 3 millones que Cristiano le entregó en su compromiso y la banda nupcial que intercambió con el futbolista en su boda.

Aunado a esto, Gucci fue la casa de moda de lujo que se encargó de vestir a los novios y a sus hijos. La casa italiana reveló que proporcionó looks personalizados y zapatos iguales a cada miembro de la familia; a Geo le dio una falda de corte lápiz blanca, además de un blazer sencillo de solapa y una camisa abotonada, mientras que Cristiano fue vestido con un traje beige un una camisa blanca abotonada hasta el cuello.

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Gucci ha sido una marca importante para Geo y Cristiano ya que, además de ser una de sus preferidas, tiene que ver con la historia de amor entre ambas celebridades. Se sabe que CR7 conoció a Rodríguez cuando ella era dependienta en una sucursal de Gucci en Madrid.

Según ha contado en varias ocasiones, Cristiano llegó a la tienda junto a su hijo y unos amigos cuando ella estaba a punto de terminar su turno: “Finalmente pude salir de la tienda para irme a casa tres horas más tarde de lo que debería, y justo cuando me disponía a marcharme, entró Cristiano con su hijo mayor y algunos amigos”.

Poco después de conocerse, Cristiano la buscaba en la tienda para salir en citas y a eventos mediáticos: “Muchas veces venía después del trabajo”, reveló en su serie Soy Georgina. “El venía, recuerdo una vez en un Bugatti. Mis compañeros de trabajo se volvieron locos. llegaba en autobús y yo me iba en un Bugatti. ¡La gente no se lo podía creer!”, agregó.

Detalles revelados por la revista de moda y comentarios exclusivos a medios como el Daily Mail señalan que la boda de la pareja ocurrió durante una ceremonia por el civil en la sala de su casa en Portugal y posteriormente hubo una celebración religiosa en el Santuario de Nuestra Señora de Fátima cercana a su residencia.

“Hemos decidido celebrarla en el salón de nuestra casa de aquí donde desayunamos, almorzamos y cenamos, y donde vivimos el día a día. Dentro de treinta años quiero que los niños piensen: ‘Algo maravilloso ocurrió en esta mesa: los votos matrimoniales de nuestros padres’”, contó Geo a la revista.

La pareja dejó su casa en Portugal al día siguiente de la boda para que el futbolista pudiera retomar sus compromisos con la liga saudí. Según dijo Cristiano, no habrá luna de miel, pero siente que junto a la modelo “Cada día es una luna de miel”.

Entre las revelaciones hechas sobre su boda y las millonarias joyas, la estrella portuguesa reveló que quizá se retire del futbol próximamente para enfocarse en su familia y en su futuro con el legado y el imperio que ha construido a lo largo de su carrera.

Asimismo, la pareja dijo que podría utilizar dicho tiempo libre para hacer crecer su familia con un nuevo bebé.