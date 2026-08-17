Las personas que estén realizando trámites migratorios en Estados Unidos deberán prestar atención a un cambio importante anunciado por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS). La agencia informó que a partir del 15 de septiembre de 2026 entrarán en vigor nuevas versiones de los formularios I-539 e I-765, y las ediciones anteriores dejarán de ser aceptadas desde esa misma fecha.

La medida forma parte de una actualización derivada de una norma federal reciente relacionada con estudiantes no inmigrantes, visitantes de intercambio y representantes de medios de comunicación extranjeros.

¿Para qué sirven los formularios I-539 e I-765?

El Formulario I-539, denominado Solicitud para Extender o Cambiar el Estatus de No Inmigrante, es utilizado por ciertas personas que desean extender su estancia legal en Estados Unidos o cambiar a otra categoría de visa de no inmigrante, siempre que cumplan con los requisitos establecidos por las autoridades migratorias.

Por su parte, el Formulario I-765, conocido como Solicitud de Autorización de Empleo, permite a determinados extranjeros solicitar un permiso de trabajo en Estados Unidos. Una vez aprobado, el solicitante puede obtener un Documento de Autorización de Empleo (EAD, por sus siglas en inglés), que le permite trabajar legalmente en el país.

¿Por qué USCIS actualizó estos documentos?

De acuerdo con USCIS, las nuevas versiones fueron modificadas para alinearse con una regulación final publicada recientemente que establece un período fijo de admisión y un procedimiento de extensión de estadía para estudiantes académicos no inmigrantes, participantes en programas de intercambio y representantes de medios extranjeros.

La agencia explicó que estas modificaciones son necesarias para poner en práctica los cambios establecidos en dicha norma, por lo que no habrá un período de transición entre las versiones antiguas y las nuevas.

No habrá período de gracia

Uno de los aspectos más relevantes del anuncio es que USCIS no otorgará un período de gracia para seguir utilizando los formularios anteriores.

Esto significa que las solicitudes presentadas con versiones antiguas después de la fecha límite serán rechazadas, incluso si el solicitante reúne todos los demás requisitos migratorios.

Para facilitar la transición, USCIS puso a disposición versiones preliminares de los nuevos formularios y sus instrucciones. Sin embargo, la agencia advirtió que no deben enviarse antes del 15 de septiembre de 2026.

Qué pasará con el Formulario I-539

Según USCIS, la edición del 28 de agosto de 2024 del Formulario I-539 seguirá siendo aceptada únicamente si fue enviada electrónicamente o cuenta con matasellos antes del 15 de septiembre de 2026.

A partir de esa fecha:

La edición del 28 de agosto de 2024 será rechazada.

Solo será válida la nueva edición con fecha 15 de septiembre de 2026.

El nuevo formulario únicamente será aceptado si fue enviado electrónicamente o cuenta con matasellos del 15 de septiembre de 2026 en adelante.

Qué pasará con el Formulario I-765

En el caso del Formulario I-765, USCIS indicó que la edición del 21 de agosto de 2025 continuará siendo válida únicamente para solicitudes enviadas antes del 15 de septiembre de 2026.

Desde esa fecha:

La edición del 21 de agosto de 2025 dejará de ser aceptada.

USCIS rechazará las solicitudes enviadas con esa versión si fueron presentadas el 15 de septiembre de 2026 o después.

Solo se aceptará la edición actualizada con fecha 15 de septiembre de 2026 para solicitudes enviadas a partir de ese día.

Las autoridades migratorias recomiendan revisar cuidadosamente la fecha impresa en los formularios antes de enviarlos. Quienes planeen solicitar una extensión de estancia, un cambio de estatus migratorio o un permiso de trabajo deberán asegurarse de utilizar la versión correcta para evitar retrasos o rechazos en sus trámites.

USCIS señaló que las versiones preliminares de los formularios I-539 e I-765 ya pueden consultarse en su portal oficial junto con las instrucciones correspondientes, para que los solicitantes se familiaricen con los cambios antes de la entrada en vigor de las nuevas ediciones el próximo 15 de septiembre de 2026.